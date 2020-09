Stanje na cestama 03. 09. 2020.

Magla i niska oblačnost u jutarnjim satima smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama u sjeverozapadnim krajevima, kao i ponegdje u višim predjelima. Upozoravamo i na povećanu opasnost od odrona i savjetujemo oprezniju vožnju. Na putevima u južnim krajevima uvjeti za vožnju su povoljni.

Zbog završnih radova u tunelu Vranduk (Zenica-Nemila) u vremenu od 21 do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen, na dionici Prozor-Jablanica. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Obustava saobraćaja na snazi je i u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf), a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo (Jošanica-Rajlovac), kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na putnim pravcima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Tarčin-Konjic (kod mjesta Zukići), Olovo-Semizovac (most preko Ljubine), Pelagićevo-Srebrenik (u mjestu Špionica), kao i na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć u vremenu od 07 do 19 sati. Granični prelaz Deleuša zatvoren je zbog radova.