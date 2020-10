Stanje na cestama 09. 10. 2020.

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo (Jošanica-Rajlovac), kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Za danas su, zbog izvođenja minerskih radova, u terminima od 09 do 10 sati i od 12 do 16 sati najavljene povremene kraće obustave saobraćaja (do 10 minuta) na putnom pravcu Sarajevo-Trnovo (u naselju Krupac).

Na magistralnom putu Nemila-tunel Vranduk, zbog izvođenja neophodnih radova na gradilištu budućeg autoputa, obustavlja se saobraćaj u noćnim satima (od 00:30 do 05 sati). Za vrijeme obustave putnička vozila koriste lokalnu obilaznicu, dok vozila preko 7,5 tona koriste alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Izdvajamo i ostale dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraća usporeno: Travnik-Vitez (Nova Bila), Olovo-Kladanj (Olovske Luke), Šićki Brod-Orašje, Gradačac-Ormanica, Maglaj-Doboj, Livno-Kamensko i Šešlije-Modriča.

Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

Na graničnom prelazu Hum/Šćepan Polje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć od 07 do 19 sati. Granični prelaz Deleuša zatvoren je zbog radova.