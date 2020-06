Stanje na cestama 10. 06. 2020.

I za danas su meteorolozi najavili kišu u većem dijelu zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost, zbog magle. Povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Danas počinju radovi na sanaciji mosta na petlji Blatuša kod Zenice zbog čega će na ovoj petlji za saobraćaj biti zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša prema Sarajevu.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica (na putu Srebrenik-Orašje). Vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika koriste obilaznicu u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik (na putu Srebrenik-Šićki Brod), saobraća se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori). Radovi na sanaciji mosta izvode se i preko rijeke Ljubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Izdvajamo i ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmjenjen režim saobraćanja: Jelah-Doboj, Prozor-Jablanica, Srbljani-Bosanska Krupa, Sarajevo-Vogošća, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Prijedor-Kozarac, Gradačac-Ormanica, Ostrožac-Jablanica i Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

---------------------------------

Bosna i Hercegovina je otvorila granice prema: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Odluka se odnosi samo na građane te tri države, dok državljani ostalih zemalja u BiH mogu ući zbog poslovnih obveza (pod uslovom da posjeduju poziv pravnog lica iz BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOV-2, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska).

Ulazak u Hrvatsku dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Detaljnije informacije za ulazak u Hrvatsku mogu se pogledati OVDJE. Privremeno su zatvoreni svi granični prelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Srbija je otvorila granične prelaze za putnički i robni saobraćaj.

Crna Gora je otvorila granice za državljane BIH.