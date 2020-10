Stanje na cestama 27. 10. 2020.

Magla ovoga jutra smanjuje vidljivost u dolinama rijeka: Bosne, Save, Drine i Lašve. Vozače na ovim dionicama pozivamo na pojačan oprez. Pažnju skrećemo i na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Na dionici Prozor-Jablanica saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog izvođenja radova na gradilištu autoputa obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Nemila-tunel Vranduk, u noćnim satima (od 00:30 do 05 sati). Za vrijeme obustave putnička vozila koriste lokalnu obilaznicu, dok vozila preko 7,5 tona koriste alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog radova na asfaltiranju dionice R-457 Zenica-Donji Kakanj (od raskrsnice za naselje Seoci do skretanja za naselje Varda) danas će u vremenu od 07:30 do 16 sati doći do obustave saobraćaja.

Sporije saobraćanje zbog izvođenja radova moguće je na dionicama: Vitez-Travnik (Bila), Olovo-Kladanj (Olovske Luke), Stupari-Živinice-Šićki Brod, Pelagićevo-Srebrenik-Šićki Brod, Maglaj-Doboj (raskrsnica na ulazu u Maglaj), Livno-Kamensko i Šešlije-Modriča.

Radnim danima u vremenu od 23 do 08 sati na relaciji Doljani-Žitomislići-Buna-Dračevice-Podveležje, kreće se vangabaritni prevoz. Vozače koji u navedenom periodu koriste ovu relaciju molimo za oprez i poštivanje uputa ovlaštenih lica iz pratnje.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć od 07 do 19 sati.