Stanje na cestama 29. 06. 2020.

Kolovoz je suh, a frekvencija vozila umjerenog intenziteta, izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim satima promet vozila pojačan.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje i tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na dionicama: Srebrenik-Šićki Brod (preko rijeke Tinje i u mjestu Drenik), Olovo-Semizovac (preko rijeke Ljubine), na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Svi koji ulaze u Hrvatsku iz BiH idu u 14-dnevnu samoizolaciju. Za tranzit kroz HR nema ove obaveze.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 sati. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prelaza Hum i Metaljka.

Granični prelaz Deleuša-Vraćenovići, od ranije je zatvoren zbog radova.