Stanje na cestama 30. 11. 2020.

Prema prikupljenim podacima, jutros se na većini putnih pravaca u BIH saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu. Izuzetak su dionice u višim planinskim predjelima, gdje je kolovoz mjestimično zaleđen. Na području Mostara, Livna i Tomislavgrada upozoravamo na povremeno jače udare vjetra. Dolaskom hladnih dana, a u potrazi za hranom, sve su učestaliji izlasci divljih konja na magistralni put Livno-Šuica, što nepažnjom vozača nerijetko dovodi do saobraćajnih nezgoda. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Na put ne krećite bez zimske opreme.



Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik (u mjestu Blaževac) u vremenu od 07 do 17 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 15-minutno propuštanje vozila.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog radova na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

U toku su radovi na mostu preko jezera Bočac (Jajce-Crna Rijeka), zbog čega se saobraća naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Sarajevo-Tuzla (Olovske Luke i Husino), Vitez-Travnik (Kaonik-Nević Polje), Klašnice-Laktaši, Livno-Kamensko, Drvar-Bosansko Grahovo, Rogatica-Ustiprača, Posušje-Široki Brijeg i Šuica-Tomislavgrad.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Hum/Šćepan Polje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć u vremenu od 07 do 19 sati.