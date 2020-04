Status predstojeće sezone Panonskih jezera zavisi od zdravstvenog sistema

Kompleks tuzlanskih Panonskih jezera i dalje je zatvoren za posjete, a početak nove turističke sezone neizvjestan je zbog pandemije koronavirusa.



Prema odlukama kriznih štabova FBiH i Tuzlanskog kantona, u cilju sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja virusa Covid-19, kompleks Panonskih jezera sa svim ugostiteljskim i rekreativnim sadržajima do daljeg ostaje zatvoren za sve posjete.



U ovom periodu svake godine pripreme za otvaranje tri slana jezera bile su u punom jeku, uključujući punjenje vodom, dok je po pravilu sezona kupanja počinjala 1. juna.



- Puno je dilema, nepoznanica i pitanja naših gostiju oko statusa predstojeće ljetne sezone na koja mi ne možemo odgovoriti u ovom trenutku, jer to zavisi od odluka zdravstvenog sistema. Uskoro ćemo se o svemu očitovati javnim saopćenjem - izjavio je za Fenu direktor JKP "Panonnica“ Maid Porobić.



Prodaja sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama bit će nastavljena kada se steknu uslovi za to.



Prošle godine sezona je počela 7. juna, jer je početak mjeseca bio kišovit, a ove godine sve je neizvjesno zbog epidemije Covida-19. Eventualni početak rada turističkog kompleksa sigurno će ovisiti o mišljenju epidemiologa i drugih medicinskih stručnjaka.



Inače, rekordan broj prodatih ulaznica tokom turističke sezone na Panonskim jezerima zabilježen je 2017. godine, kada je prodato oko 400.000 ulaznica.