Tessier: Kinematografija će doživjeti dramatične promjene

Svjetska premijera filma "You Will Remember Me" ("Sjećat ćeš me se") kanadskog režisera Erica Tessiera upriličena je u okviru Open Air programa 26. izdanja Sarajevo Film Festivala koji se ove godine održava u online formatu zbog pandemije novog koronavirusa.

Film donosi priču o malo vjerovatnom prijateljstvu penzionisanog profesora historije koji polako gubi pamćenje i mlade buntovne žene koja se bori da pronađe smisao u svom životu.

Profesor Édouard naviknut da govori na svim tribinama, mora postati diskretnijim, čak i ako vjeruje da još ima puno toga za reći. Briga o njemu povjerena je Bérénice mladoj djevojci koja je pomalo buntovna i izgubljena.

Njihov će susret nagnati Édouarda da ponovo zaviri u svoju prošlost koju je odabrao zaboraviti, a Bérénice da pronađe smisao u njenom životu.

Režiser filma Eric Tessier ispričao je u razgovoru za Fenu da kada je prvi put pogledao predstavu Françoisa Archambaulta, po kojoj je baziran film, oduševio ga je taj odnos između mlade djevojke koja brine o njemu i starijeg muškarca koji gubi pamćenje te je poželio napraviti film o tome.

- Gledao sam kako ona pokušava pronaći smisao života, a on zaviriti u zaboravljene kutke teške prošlosti i to su za mene bili veoma zanimljivi putevi o kojima sam poželio napraviti film. Brojne emocije dolaze iz ovog odnosa i to je pomalo neočekivano, a kad je neočekivano onda je zanimljivo - kaže režiser.

Govoreći o sjećanjima kao osnovnim nitima naših života, Tessier kaže da postoji izreka da ukoliko želiš biti sretan trebaš živjeti u sadašnjosti, ali režiser kaže da taj sadašnji trenutak ne znači odustati od sjećanja. Smatra da je potrebno fokusirati se na sadašnjost, ali istovremeno potrebno je i suočiti se s prošlošću.

- Sjećanja su ono što nas određuje i ono što ćemo biti u budućnosti - dodao je.

Odabir dva glumaca bio je prirodan ističe, jer je Rémy Girard, koji glumi Édouarda, jedan od najboljih glumaca u Québecu, s njim je radio na svom prvom kratkom filmu prije gotovo 30 godina i bilo je, ističe, veoma lijepo ponovo se susresti s njim i raditi na ovom filmu.

Kada je u pitanju glumica Karelle Tremblay, koja je utjelovila ulogu mlade djevojke, režiser Tessier naglašava da ju je posmatrao nekoliko godina i jednostavno je poželio raditi s njom, a kad je pročitao ovu dramu ta uloga bila je kao stvorena za nju.

Na pitanje zašto je odlučio imati svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu, Tessier je kazao da je Sarajevo zapravo izabralo njega jer su ljudi u jednoj zemlji toliko udaljenoj od Montréala pogledali film koji ih je dirnuo i željeli su ga prikazati. To mu je, kaže, pružilo veliko zadovoljstvo.

Podsjetio je da je ovaj film prvobitno trebao biti u kinima u Kanadi 20. marta, ali u martu je eskalirala situacija s pandemijom te je film premijerno prikazan u Sarajevu. Režiser kaže da bi želio doći u Sarajevo jer je i njegovo srce sada tu.

- Filmove pravite da biste ih pokazali i sada je to vrlo čudno budući da i ovaj razgovor vodimo putem kompjutera, ali mi se sada svi moramo pomiriti s tim. Nije to najbolji mogući način, ali barem su ljudi pogledali film - dodao je.

Osvrnuo se i na trenutnu situaciju kada je kinematografija u pitanju ocjenjujući da će se ta oblast definitivno dramatično promijeniti jer neki blockbusteri neće biti u kinima nego će se direktno plasirati na online platforme i to će promijeniti mnogo stvari.

Ipak smatra da to neće biti pravilo jer, kako ističe, nije u pitanju serija nego film koji traje sat i pol i jednostavno je potreban taj ambijent kina u kojem je mrak i gdje vam niko ne smeta dok gledate film.

Trenutno, kaže, ne snima ništa, ali ima mnogo prijatelja koji snimaju. Na setu svi imaju maske i drže distancu, ali Tessier se nada da će se uskoro sve vratiti u normalu jer nije moguće živjeti u svijetu gdje nema rizika - to ne postoji.

- Živjeti samo po sebi je riskantno i mislim da ćemo naučiti živjeti s tim, prihvatiti ovu novu stvar i nastaviti s našim životima. Ne mogu da zamislim sebe kako nosim masku do kraja života. Možete li vi? - upitao je na kraju intervjua za Fenu kandski režiser Eric Tessier.

Eric Tessier rođen je 1966. godine i vrlo rano se počeo baviti kinematografijom. S 13 godina snimio je i režirao svoj prvi kratki film za koji su bile potrebne tri godine upornosti. Istraživao je video i reklamu, a 1998. godine režirao je "Viens dehors!" nagrađeni kratki film na Filmskom festivalu Fantasia.

Godine 2003. godine režirao je "Sur le seuil" svoj prvi dugometražni film i najpopularniji triler u historiji Quebeca, a 2009. godine režirao je dugometražni film "5150 rue des Ormes" te je 2017. godine režirao dugometražni film "Junior Majeur".