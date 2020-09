Trodnevno Drive-in kino Zenica zatvoreno, filmove pratilo oko 1.000 posjetilaca

Drive-In Cinema Zenica završen je u nedjelju projekcijom filma "Baby Driver", a zatvaranju je, kao i prethodnih noći, prisustvovao veliki broj građana.



Program Drive-In Cinema Zenica pratilo je oko 1.000 ljubitelja sedme umjetnosti. Projekcijama za vikend prisustvovalli su mladi iz svih djelova Zeničko-dobojskoj kantona. U prosjeku, projekcijama filmova prisustvovalo je 120 vozila.



Drive-in Cinema Zenica organiziran je u sklopu jesenje turneje CINEA Film Experience. Prikazana su tri filmska hita, "The Gentlemen", "The Nice Guys" i "Baby Driver" koji je još jednom oborio sve rekorde gledanosti. Ni kiša koja je počela padati na pola filma nije pokvarila doživljaj.



- Hvala svim posjetiocima koji su zajedno s nama Zenicu učinili filmskim gradom, barem nakratko. Hvala Vam na sjajnoj atmosferi, vratit ćemo se sigurno opet - poručili su organizatori.



Idući vikend u sklopu CINEA turneje, Drive-in Cinema dolazi u Mostar. Za razliku od Zenice program u gradu na Neretvi će trajati četiri dana, a na programu će biti i film "Train to Busan". Karte za Drive-in Cinema Mostar su dostupne na kupikartu.ba te na prodajnim mjestima u Mostaru, a informacije su dostupne na www.cinea.ba



Zbog najavljenog nevremena za nadolazeći vikend u Mostaru, organizatori mole sve koji su kupili ili će kupiti kartu da prate informacije o mogućim izmjenama, saopćio je Omladinski filmski festival Sarajevo.