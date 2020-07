Turistička kampanja u Japanu izazvala kritike zbog širenja koronavirusa

Japan je u srijedu započeo nacionalnu kampanju za putovanja s ciljem oživljavanja svoje turističke industrije, ali taj je angažman, u vrijeme rasta novih slučajeva koronavirusa, izazvao velike kritike.

Slogan kampanje "Idite na putovanje" su neki lokalni mediji nazvali "Idite u nevolje".

Ponuđene su subvencije do 50 posto na putovanja unutar prefekture i iz njih, izuzev Tokija, koji je uklonjen iz programa prošle sedmice nakon porasta infekcija koronavirusom u glavnom gradu Japana, prenosi Reuters.



Mnogi japanski guverneri htjeli su da kampanja bude odgođena ili izmijenjena iz straha da će se virus proširiti u ruralna područja koja sada imaju mali broj zaraženih, dok je anketa u časopisu Mainichi ove sedmice pokazala da 69 posto javnosti želi da program u potpunosti bude otkazan.



"Ne postoji promjena u našem stavu za oprezno ponovno pokretanje ekonomskih aktivnosti, dok istovremeno tražimo od javnosti saradnju u sprečavanju širenja koronavirusa", rekao je premijer Shinzo Abe novinarima u srijedu na upit o kampanji.



Guvernerka Yuriko Koike, međutim, pozvala je stanovnike Tokija da ostanu kod kuće tokom četverodnevnog vikenda koji počinje u četvrtak.



"Ključno je da se starije osobe i ljudi s već postojećim rizikom suzdrže od nepotrebnih izleta", rekla je Koike u utorak navečer.



Očekuje se da će ministar ekonomije Yasutoshi Nishimura na sastanku u srijedu najaviti odgodu faznog ponovnog otvaranja stadiona i manifestacija.



Vlada je planirala ublažiti ograničenja za stadione i koncertne prostore počevši od augusta, omogućujući im da djeluju s polovinom maksimalnog kapaciteta. Ali očekuje se da će odgoditi svoje planove zbog svakodnevnog porasta infekcija.



Tokio je u srijedu ujutro objavio da se očekuje da će dnevne infekcije doseći preko 230 slučajeva.



Japan do sada nije imao brzo širenje koronavirusa koji je ubio desetke hiljada ljudi u drugim zemljama. No, novi slučajevi u Tokiju i drugim gradovima oglasili su alarm u zemlji koja je mislila da je virus pod kontrolom.