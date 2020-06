Turistički profesionalci o after-corona turizmu

Drugi virtualni susreti o turizmu održat će se u srijedu, 17.06.2020. s početkom u 10 sati i okupiti niz priznatih stručnjaka s ciljem razmjene informacija, iskustva i ideja o poslovanju za vrijeme i nakon corona-krize. Organizatori turističkih evenata iz regije publici će predstaviti aktualne turističke trendove i nove načine i modele poslovanja nakon višemjesečnog perioda bez putovanja.

Prvi virtualni susreti ostvarili su zapaženo zanimanje struke i 1.300 učesnika. U regionalnom eventu učestvuje Apriori BH – Agencija organizator konferencije APRIORI TURIZAM iz Bosne i Hercegovine, zajedno s domaćinima eventa iz Hrvatske i gostima iz Slovenije i Europske unije.

Susreti se održavaju online, a sve zainteresirane pozivamo da se prijave na www.smarttourism.live gdje je objavljen i detaljan program događanja.

Kako se refokusirati u „novom normalnom“ savjetovat će nas lifestyle trenerica Patricia Diesel, autorica Keep It Simple Now iz SAD-a, a sudjelovanje su potvrdili stručnjaci iz regije i EU: Csilla Mezösi, direktorica ESPAe/Mađarska, Maja Pak, direktorica STO/Slovenija, Kristjan Staničić, direktor HTZ. Iz Bosne i Hercegovine će učešće uzeti Mili Bijavica, direktor agencije Fortuna Tours, Stjepan Primorac, predsjednik Turističkog klastera Hercegovina i Ivan Jurilj, ravnatelj EU ureda u ŽZH. Organizatori su: Miha Kovačić i Gorazd Čad, suosnivači Convente/Slovenija, Josipa Terzić-Rezić, organizatorica konferencije Apriori turizam/BiH, Ognjen Bagatin, inicijator Poduzetničkog Mindseta, Andrea Škerlj, voditeljica HOW Festival, Adriano Požarić, direktor konferencije Internet Adria, Adem Braco Suljić, direktor samita MEETEX, Ingrid Badurina Danielsson, direktorica festivala Taste the Mediterranean, Damjana Domanovac, direktorica sajma PLACE2GO, Leila Krešić-Jurić, direktorica HTI konferencije i Ivana Kolar, direktorica konferencije Može li turizam 365? i projekta SMART TOURISM 5.0. Partner i suorganizator događanja je SLO-CRO Poslovni klub.

Cilj virtualnih susreta je uspostaviti komunikaciju između turističkih stručnjaka koji će govoriti o očekivanoj budućoj potražnji u turizmu i putovanjima nakon COVID19, koje (nove) proizvode ponuditi i kako se pripremiti za nove uvjete poslovanja, koje tehnologije mogu pomoći turističkom sektoru i što je potrebno učiniti sada kako bismo (i dalje) bili uspješni. Neupitno je da i turizam ulazi u epohu „super-pametnog društva 5.0“ u kojem je sve podređeno dobrobiti čovjeka: robotika, umjetna inteligencija, cirkularna ekonomija, održivost i općenito stvaranje okruženja zdravog za život čovjeka i razvoj društva.

- Pozivamo Vas da se pridružite virtualnoj raspravi, razmijenite iskustva i upoznate kolege koji promišljaju o novim prilikama za razvoj turističke ponude. Vidimo se online!- poručuju organizatori.