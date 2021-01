U Galeriji 'Preporod' otvorena izložba 'Pustinja' Sanite Lisice

Izložba, performans pod nazivom "Pustinja" umjetnice Sanite Lisice otvorena je sinoć u galeriji "Preporod".

Izložbu je otvorio direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić, navodeći da je jedinstveni rad sa sedam slika nastalih od različitih dijelova pustinje autorica uspjela povezati u iskustveno osjećanje da pustinja uvijek ostaje ista, a s obzirom da je njena svrha i okupljanje porodice, samim tim se javlja i iskonski osjećaj ljubavi.

Zato je izložba i najava festivala "Sarajevska zima" zasnovana na motu "Online Family Artf".

U tom smislu je umjetnica Lisica pojasnila da uprkos vjetrovima, pustinja ostaje ista: surova, beskonačna i lijepa - u njoj se najintenzivnije osjeća, doživljava mir sa Gospodarom.

- Pustinja je satkana od pijeska, vjetrova, glasova i svjetlosti iz predjela u kojima porodice beduina i oaze gledaju u nebo dok neumorne deve prolaze. I koliko god vjetar mijenjao dine, pustinja uvijek ostaje ista - surova, lijepa, beskonačna - navodi autorica.

Izložba/performans traje 3,333 minuta, a simboliku tih brojeva trebaju saznati posjetioci izložbe.

Broj posjeta je ograničen na pet osoba i to od 18.00 do 19.00 sati, a izložba će biti otvorena do 19.januara.

Organizator izložbe je 37. Međunarodni festival Sarajevo "Sarajevska zima 2021-Family online art".

Sanita Lisica je diplomirani orijentalista, turkolog, arabista i magistar arapskog jezika. Njena veza sa pustinjom rađa se iz ljubavi prema staroj arapskoj poeziji ili zlatnim odama poznatim kao "Muallaqe" koje su ispisivane zlatnim vezom i kačene na zidove Kabe, kako bi im se divili svi Arabljani u vrijeme hodočašća.

Radove od pustinjakog pijeska Lisica je izlagala u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.

Dobitnica je nagrade za unikatno umjetničko djelo na takmičenju umjetnika u Abu Dhabiju.