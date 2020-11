U Mostaru otvorena izložba 'Mir sa ženskim licem'

Izložba "Mir sa ženskim licem", u organizaciji inicijative "Mir sa ženskim licem" i Foruma Civilna mirovna služba, otvorena je u ponedjeljak u OKC-u Abrašević u Mostaru.

Spomenuta izložba rezultat je suradnje i nastojanja ženskog mirovnog pokreta Mir sa ženskim licem i Foruma Civilna mirovna služba (forumZFD), a uz stručnu pomoć Historijskog muzeja BiH, da u procese suočavanja s prošlošću i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini integriraju žensku perspektivu i predstave žensku stranu priče o preživljavanju i prevladavanju posljedica rata.

Izložba je zasnovana na 20 autentičnih ispovijesti žena iz različitih dijelova BiH, koje su se na različite načine nosile s izazovima nametnutih ratnim okruženjem i poslijeratnom obnovom zemlje i vodile male (a velike) bitke za svoja i prava drugih.

Iz nevladine organizacije "Horizonti" Tuzla Mira Vilušić kazala je kako izložba govori o ženama koje su se borile protiv svega što je proizveo rat.

- Godine 2012. smo započele inicijativu 'Mir sa ženskim licem', želeći pokazati drugu stranu rata i poraća, da rat nije bio jednorodan i da su tu i žene bile velike žrtve. Želimo pokazati dvadeset priča koje su ispričane od žena koje su kao feniksi iz razorenog rata i razorene poslijeratne situacije uspjele prevladati nedaće. Žene koje pokazuju našem patrijarhalnome društvu kako nisu slabi spol – pojasnila je Vilušić.

Novinar Srđan Puhalo opisao je izložbu kao 'opasnu', ističući kako pokazuje da su žene pored svih nedaća ostale pobjednice.

-Ovo je opasna izložba, prije svega je feministička i u glavnoj ulozi su žene. Izložba govori o njihovim sudbinama u ratu i poslije rata, ali govori na način gdje se rat ne 'gorifikuje' jer su u prvom planu žrtve, gubitnici svega onoga što se događao 90-ih godina. Ali s druge strane, pored toga što su pretrpjeli puno toga, gubitaka najbližih, fizičkog ranjavanja i psihičkih problema, te žene su pobjednici jer su uspjele to prevladati i nastaviti dalje život. To i jeste poruka ove izložbe: Da prestanemo vjerovati svim pričama iz 90- tih, da otvorimo oči i uključimo mozak jer na kraju kada sve te krupne priče prođu ostajemo mi s našim obiteljima, s osobnim sudbinama i borbom da izguramo život do kraja, na najbolji mogući način, što ove žene i pokazuju da se može - podvukao je Puhalo.

Izložba će biti otvorena do 8. studenoga, a razgledat se može svakim danom od 9 do 14 sati i od 18 do 20 sati.