U Narodnom pozorištu zvanično otvoren Festival 'Sarajevska zima 2020'

U Narodnom pozorištu Sarajevo sinoć je uz zvuke Sarajevske filharmonije zvanično otvoren 36. Međunarodni festival "Sarajevska zima 2020", koji se ove godine održava pod motom "Vrijeme za tebe - odaberi umjetnost" (Time for you: Pic Up Art)".

Direktor Festivala „Sarajevska zima“ Ibrahim Spahić zahvalio je umjetnicima koji dolaze iz svih krajeva svijeta, gostima, građanima Sarajeva, medijima koji omogućavaju da i ove godine grad Sarajevo bude, na moment, "važan za svaki dio svijeta".

- Ovo je veliki praznik za nas – kazao je Spahić i prisjetio se svih umjetnika u BiH koji su imali veliki uticaj na kulturu i umjetnost, te kazao da će svi kroz priču festivala naučiti da nije potreban neki dekor, posebno u Narodnom pozorištu. Ne trebaju crveni tepisi, jer, kako je kazao, priroda umjetnika je takva da ne treba posebnu svjetlost, jer svjetlost, nur, nosi svaki čovjek pojedinačno koji se brine za siromašne, nesrećne...

Mnogi umjetnici, ljudi, kako je Spahić kazao, koji okupljaju cijelu planetu, poslali su poruku podrške festivalu, a s obzirom da je UNESCO pokrovitelj, Spahić je podsjetio da je bez UNESCO-a nemoguće razgovarati o nauci, kulturi, obrazovanju, slobodi govora i slobodi medija.

Uime UNESCO-a obratio se šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum koji je zahvalio prijateljima kulture i umjetnosti, Ibrahimu Spahiću koji promovira kulturu, njenu snagu povezivanja različitih kulturnih izražaja koji dolaze iz svih dijelova svijeta.

- UNESCO je ponovo sa vama jer mi iskreno vjerujemo da je Festival „Sarajevska zima“ godišnja proslava kulture i dijaloga – kazao je Šešum.

Dodao je da umjetnici i učesnici kroz umjetnost i kreativnost istražuju, razmjenjuju i izražavaju jedinstvene vrijednosti slobode, međusobnog razumijevanja i pomirenje, ruše za njih nevidljive granice i barijere koje nas, na žalost, svakodnevno dijele.

- Vi dokazujete i promovišete neiscrpnu snagu kulture kao važnu poveznicu među ljudima i narodima. Kulturna raznolikost je najveća vrijednost čovječanstva i mi moramo učiniti sve kako bi je promovisali i štitili jer niko ko ne poznaje i prepoznaje značaj poštovanja drugih i drugačijeg ne poštuje samoga sebe – istakao je Šešum.

Podsjetio je da je u Sarajevu održano više od 1.400 festivalskih dana, sa više od 4.500 različitih kulturnih događaja, na kojima je učestvovalo 43.000 umjetnika a to, kako je dodao, „može samo Ibro“.

- Ibro svojim radom konstantno raspiruje Olimpijski plamen koji je upaljen davne 1984.godine i zajedno sa umjetnicima iz raznih dijelova svijeta promoviše neizmjernu vrijednost kulturne raznolikosti i iskonsku potrebu njenoga očuvanja – naglasio je Šešum i zahvalio je svim učesnicima festivala.

Počasni gost ove godine je Mađarska, stoga je u Narodnom pozorištu, nakon podizanja festivalske zastave nastupio Mađarski državni plesni ansambl.

Gosti i građani Sarajeva tokom naredna 43 dana mogu uživati u nizu kulturnih i umjetničkih događaja, serijama filmova iz Japana i Turske, koncertima, plesu i modi iz Indonezije, sa umjetnicima koji dolaze iz 41 države svijeta.

Festival će obilježiti i značajne godišnjice kao što su 830 godina Povelje Kulina bana, 140 godina Prve gimnazije te 80 godina Udruženja Collegium artisticum.

Programi u sklopu festivala danas su održani na mnogim lokacijama u Sarajevu, na Vijećnici, u Gimnazijskoj ulici, galeriji Colllegium artisticum, Bosanskom kulturnom centru, a učesnici su Historijski muzej BiH, galerije Roman Petrović i Novi Hram, Pozorište mladih...

Bit će dodijeljene i festivalske nagrade „Srebreno drvo“.

Zvaničnoj svečanosti otvorenja u Narodnom pozorištu prisustvovali i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, predstavnici javnog i kulturnog života u BiH, diplomatskog kora u BiH i građani.