U ponedjeljak otvorenje sezone klizanja u Zetri

Sezona klizanja u sarajevskoj Zetri počinje u ponedjeljak, 30. decembra.

Termini klizanja su od 9 do 10 sati, od 11.30 do 12.30, od 13.45 do 14.45, od 16 do 17, te od 19.45 do 20.45 sati, saopćeno je iz kompanije ZOI'84.

Ulaz na klizalište košta 3 KM, a ista cijena važi za iznajmljivanje klizaljki, oštrenje klizaljki i iznajmljivanje garderobe.