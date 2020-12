U sklopu Festivala IFET u nedjelju premijera predstave 'Most'

Bosansko narodno pozorište Zenica (BNP) premijerno će u nedjelju, 13. decembra u okviru Šestog internacionalnog festivala edukativnog teatra (IFET) "Zenica 2020“ izvesti predstavu za mlade "Most“.

Predstava je, kako je na današnjoj pres-konferenciji istakao direktor Miroljub Mijatović, rađena po motivima dramskog predlošta Jetona Neziraja, a igrat će 15 mladih ljudi, članova Dječije, omladinske i lutkarske scene BNP-a (DOL).

-Ovi su mladi ljudi udružili svoju snagu da progovore o svemu što ih muči, što muči njihovu generaciju...Da nam pokažu i koji su to strahovi s kojima se susreću, koja su očekivanja i, naravno, da se unutar onoga što nazivamo interkulturalnim učenjem, pozabavimo i predrasudama - kazao je Mijatović, koji je zajedno s kolegicom Erminom Mišić režirao te adaptirao i za ovu predstavu odabrao scenografske elemente, kostime i muziku.

Priča govori o dvoje mladih ljudi, djevojci i mladiću koji jedno prema drugome gaje simpatije ali ih ne znaju i iskazati, sve dok se ne desi strašna tragedija u njihovom selu.

-Tragedija je vezana, upravo, za taj most, ali ovdje most nije samo fizički objekat, nego je metafora svega što nas spaja i na šta moramo obratiti pažnju. Mislim da su oni shvatili šta predstavlja naš most u samoj predstavi i da to dvoje mladih ljudi, na kraju predstave, ipak uspiju reći jedno drugom šta zaista misle - ističe Mijatović.

Glumica BNP-a Ermina Nišić ovom se predstavom, prvi put u svom pozorištu, pojavljuje u ulozi redateljice.

-Sretna sam što sam angažirana, što radim sa djecom, jer djeca su, inače, nešto u šta trebamo ulagati ljubav, savjete, iskustvo...prenijeti im sve ono dobro. Trebamo biti sigurni da je to dobro, a rad u pozorištu, mislim da je nešto posebno dobro - istakla je Nišić.

Mladi glumci Ana-Marija Jurić, Amina Salihović i Harun Milak istakli su kako je rad na predstavi za njih bio bijeg od stvarnosti, odnosno psihoze u zajednici izazvane pandemijom koronavirusa.