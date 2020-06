U Umjetničkoj galeriji otvorena izložba radova Nebojše Šerića Šobe

Izložba radova "Koma" autora Nebojše Šerića Šobe može se pogledati od danas u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

Direktor te galerije Strajo Krsmanović u izjavi za Fenu rekao je da je riječ o izložbi koja je autorova donacija.

- To je jedan Šobin period, kad je radio akvarele. Nije do sad javno viđena i mislim da je vrlo zanimljiva. Prije svega za Sarajlije koji znaju Šobu tako da se radujemo da možemo tom izložbom otvoriti nastavak da tako kažem sezone - istaknuo je Krsmanović, podsjetivši i na stalnu postavku Umjetničke galerije.

Radovi iz ove izložbe nastajali su u ratnom vremenu i, kako je Nebojša Šerić Šoba zapisao, samo je izbacivao iz sebe, boreći se i s papirom koji nije htio da prima boju.

- U ovom slučaju se ne radi o uobičajenim radovima koje sam do tada (a i poslije) stvarao, radi se o psihoterapiji, suočavanju sa užasima rata, strahovima, paranojom, bukvalnim istovarom na papir svih mogućih izobličenja koje su pod tim okolnostima, te 1994-e, izbačene napolje. Najveći dio toga je i dalje ostao unutra, pa me i dalje polako izjeda, kida živo meso, i sumnjam da će ikada izaći na površinu, sve do momenta kada konačno izađem sam iz sebe u neki drugi prostor i vrijeme - zapisao je Nebojša Šerić-Šoba.

Radovi iz ciklusa "Koma" su objavljeni kao ilustracije za istoimenu knjigu poezije "Koma" Hidajeta Šerkana Šerića, koji je otac Nebojše Šerića.

Izložba se može pogledati u toku radnog vremena Umjetničke galerije BiH, od 10 do 14 sati od ponedjeljka do petka.