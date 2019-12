U večernjim satima intenzivnije padavine s olujnim udarima vjetra

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područja.

U večernjim satima u Hercegovini je moguća grmljavina.

Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Očekivana količina padavina u Hercegovini između 40 i 70, lokalno oko/iznad 90, a na zapadu Bosne od 30 do 50 l/m2.

Vjetar će biti umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 11 do 17, na sjeveru do 19 stepeni.

Temperature zraka u 10.00 sati: Bjelašnica 1 stepen; Ivan-sedlo 9; Livno 10; Grude, Široki Brijeg 12; Bugojno, Mostar, Sarajevo 13; Neum 14; Bihać, Gradačac 15; Tuzla, Zenica 16 i Sanski Most 17, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.