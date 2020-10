U zagrebački ZOO stigla kineska leopardica

U zagrebački Zoološki vrt stigla je kineska leopardica, rijetka i atraktivna mačka, priopćio je u petak ZOO.

Riječ je o jednogodišnjoj kineskoj leopardici koja se zove Odilia, a rođena je austrijskom gradiću Haagu.

U zagrebačkom ZOO-u kažu da joj je na maksimirskoj adresi dobrodošlicu poželio Tadzik, četverogodišnji leopard koji je u Hrvatsku došao iz poljskog Krakowa.

To dvoje dio je sigurnosne populacije kineskih leoparda koji su uključeni u uzgojni program u europskim zoološkim vrtovima", kažu u ZOO-u.

Ističu kako je riječ o ugroženoj, endemskoj podvrsti leoparda koja živi samo u sjeveroistočnoj Kini. Tamo je ostalo manje od petsto jedinki. Čovjek ih ugrožava fragmentacijom i uništavanjem njihova staništa te nezakonitim lovom. Lovi ih iz praznovjerja. Neki ljudi vjeruju kako kosti i vibrise, to jest osjetilne dlake na obrazima kineskih leoparda donose sreću. Vrsta je nestala sa 75 posto prostora koji je nekada nastanjivala, a to znači da bi vrlo brzo moglo doći do izumiranja kineskog leoparda u prirodi, ističu u zagrebačkom ZOO-u, prenosi Hina.

"Povlastica da u Zagrebu imamo kineske leoparde, za nas je i velika obveza. Trebamo im omogućiti izuzetno kvalitetan život. Glavni je to preduvjet za njihovu dugovječnost i eventualno dobivanje potomstva", poručio je ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba Damir Skok.