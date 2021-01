Večeras i sutra nove snježne padavine, na planinama i do 25 cm

U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme. Padavine se očekuju u drugom dijelu dana ili u večernjim satima.

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -8; Ivan-sedlo -2; Bihać, Sarajevo-Bjelave 1; Bugojno, Livno 2; Tuzla 3; Gradačac, Sanski Most, Zenica 4; Grude 7; Mostar 8 i Neum 10 stepeni.

Sutra se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa kišom Hercegovini i snijegom u Bosni. Očekivana visina novog snježnog pokrivača, u većini područja, između 10 i 20, na planinama do 25 cm.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevna od -3 do 2, na jugu od 4 do 8 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura oko -3, dnevna oko -1 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.