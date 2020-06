Vozači oprez, kiša u pojedinim krajevima

Zbog nestabilnog vremena, te povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa se apeluje na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno.

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05:30 do 21 sat saobraća se dvosmjerno, dok je od 21 do 05:30 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik (na putu Srebrenik-Šićki Brod), saobraća se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori). Radovi na sanaciji mosta izvode se i preko rijeke Ljubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.