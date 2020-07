Završen Festival kulture 'Slovo Gorčina' u Stocu

Programom "Poezija u avliji" održanim u nedjelju, 26. srpnja, u Makovoj hiži u Stocu, gdje su pjesnici Alden Idriz, Nenad Rizvanović, Hamo Elezović i drugi čitali svoju poeziju, završeno je 49. izdanje Festivala kulture "Slovo Gorčina".

Prethodna tri dana, od 24. do 26. srpnja, potomci i poštovatelji Maka Dizdara okupili su se kako bi oživjeli ideju koju je Dizdar prvi put zagovarao u intervjuu davne 1970. godine, a to je da njegov grad dobije festival koji će okupiti cjelokupnu tadašnju umjetničku scenu, priopćeno je iz Press tima "Slova Gorčina".

U petak, 24. srpnja, žiri u sastavu Dubravka Bogutovac, Darko Cvijetić i predsjedavajući Alija Pirić jednoglasno je donio odluku da nagrada pripadne pjesnikinji Sari Kopeczky Bajić za rukopis "Kamen, školjka, papir". Drugu nagradu osvojila je Vladana Perlić za rukopis "Kako su me vanzemaljci ubijedili da taj patrijarhat i nije nešto", a treću Azemina Krehić za rukopis "Arheologija tijela".

Kopeczky Bajić kazala je kako je bila iznenađena, ali i presretna osvajanjem prvog mjesta.

"Ovo je prvi put da sam svoju pjesničku zbirku poslala na neki natječaj, a 'Mak Dizdar' odabrala sam upravo zbog duge tradicije koja je potvrdila njegovu vrijednost i kvalitetu. Pratila sam radove prethodnih dobitnika i čast mi je nastaviti tako dobar pjesnički niz. Ova nagrada važna mi je prije svega zbog toga što mi je to potvrda da sam na pravom putu u svom stvaralaštvu. Kao i ostale nagrade za mlade pisce i pjesnike, i ovo priznanje je dragocjeno jer mladima pruža vidljivost do koje bi inače teško došli", kazala je Kopeczky Bajić.

Ovogodišnji gost pjesnik Festivala bio je Semezdin Mehmedinović u čijem su recitalu gosti imali priliku uživati u kampu "Heaven in Nature" nedaleko od Stoca.

"Mislim da je ovaj Festival imao ozbiljnost nekih sličnih festivala kakvi se događaju u velikim centrima u svijetu, neki lijep, mlad i obrazovan svijet pametno je razgovarao o ozbiljnim stvarima, publika je bila zadovoljna, sreo sam neke drage prijatelje, upoznao sam neke nove, drage i pametne ljude", kazao je Mehmedinović.

Rukovoditeljica projekta "Stolac: raskršće civilizacija" Ruba Velagić prvu festivalsku noć predstavila je navedeni projekt kojim je predviđeno povećanje broja turističkih posjeta općini Stolac, kroz stvaranje i promoviranje nove turističke rute koja uključuje kulturno-povijesno naslijeđe općine, a ova festivalska noć zatvorena je koncertom travničkog Mustra orchestra.

Drugi dan Festivala u Makovoj hiži otvorene su izložbe "Land in Exile" Admira Mujkića i "What remains behind" umjetnice Aleksandre Kokotović, te je upriličena tribina "Na pravoj strani historije: književnost i društvena odgovornost" nakon čega su gosti i publika uživali u programu "Buybook predstavlja" koji je ugostito Đurđicu Čilić, Nenada Rizvanovića i Igora Borozana, a s kojima je razgovarala Vanja Šunjić. Večer je zatvorio domaći DJ dvojac "After Affair".

Treći festivalski dan počeo je promocijom knjige "Papagaj Sloboda" Vernesa Subašića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Mak Dizdar, koji je osim ove zbirke predstavio i svoje nove rukopise.

"Svake godine pokušavamo uvesti nove programe i prostore, te prikazati ljepotu Stoca koji je zapostavljen i predstavljen na pogrešan način u bh. javnosti. Ove godine imali smo određene poteškoće uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali nam je drago da nismo odustali od festivala i da je sve prošlo u najboljem redu", kazao je predsjednik Udruženja "Slovo Gorčina" Gorčin Dizdar.

Organizatori ističu kako bi ovogodišnji Festival bilo gotovo nemoguće organizirati bez Regionalnog savjeta za suradnju, Europske unije i Goethe instututa, koji su prepoznali trud i zalaganje organizatora, a svoj doprinos osim brojnih sponzora dali su i Federalno ministarstvo kulture, Općina Stolac te Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

"Stolac je ponovo živio kulturu, umjetnost i ljepotu, sve od petka pa do nedjelje živio je Makov san", stoji u priopćenju.