Zbog minerskih radova danas kraće obustave na MP Sarajevo - Pale

Zbog minerskih radova danas od 12 do 14 sati doći će do kraće obustave saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Pale u mjestu Ljubogošta, kao i u vremenu od 11 do 15 sati na magistralnom putu Šićki Brod-Srebrenik, kod mjesta Potpeć.

Saobraćaj je zbog sanacionih radova obustavljen u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjeravaju se novoizgrađenom saobraćajnicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, a vozila se preusmjeravaju na obilaznicu oko tunela.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj zbog klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju (semafori).

Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja.

Apeluje se na vozače da voze opreznije i da se obavezno pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (poslovni ljudi koji posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv na poslovni sastanak u BiH, kao i negativan test na Covid-19 ne stariji od 48 sati, zdravstveni radnici koji dolaze u BiH radi angažmana u struci, osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranični radnici, službe i timovi Civilne zaštite, pripadnici vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH, vozači i pratitelji u slučajevima prijenosa posmrtnih ostataka, posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom prometu, čelnici država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH, tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH, stranci koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdatu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državljani susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja privrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu. Navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Dodatne informacije za ulazak u Hrvatsku mogu se pogledati na bihamk.ba

Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Srbija je otvorila granične prijelaze za putnički i robni saobraćaj bez neophodnog testa na koronavirus i dozvole komisije, saopćeno je iz BIHAMK-a.