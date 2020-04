37. Riječki karneval: Apsolutni hit bili su meštar Toni i gradonačelnik Rijeke kao Tito i Jovanka

Tekst i fotografije: Vanja Iličić

Oko 11.000 ljudi pod maskama, okupljenih u 115 karnevalskih grupa iz 25 zemalja, prodefiliralo je riječkim ulicama i, naravno, Korzom, u završnoj povorci ovogodišnjeg, 37. Riječkog karnevala. Događaj koji je od ranije uvršten među 50 najvažnijih europskih dešavanja ove je godine i dio programa Europska prijestolnica kulture 2020. pa je, u odnosu na prethodne godine, u velikoj međunarodnoj karnevalskoj povorci bilo oko hiljadu karnevalista više, a došli su iz gradova koji su već bili europske prijestolnice kulture, ali i iz prekooceanskih zemalja. Tako su posebno najavljivani gosti iz najpoznatijeg američkog karnevalskog grada, New Orleansa, ali najtraženiji za fotografiranje sa njima, kad je o gostima iz daleka riječ, ipak su bile grupe iz Japana. Velika međunarodna karnevalska povorka zapravo je vrhunac raznih maškaranih dešavanja u, kako kažu Riječani, „europskoj prijestolnici karnevala“. Ove godine doba karnevala, riječkog petog godišnjeg doba, trajalo je više od mjesec dana.

Ja sam stigla na sami kraj, ali ne da bih sve samo posmatrala, nego i da bih sudjelovala, zajedno sa riječkom karnevalskom udrugom „Veseli oldtimeri“, čiji sam počasni član.

Vježbe, pa na Korzo

Zvanično, i ove je godine sve počelo primopredajom ključeva grada, uz izbor kraljice karnevala. Kažem zvanično, jer karnevalske grupe koje kandidiraju djevojku za kraljicu karnevala već su ranije morale uigrati koreografiju kojom će se predstaviti na izboru kraljice, naravno i odabrati i sašiti kostime za nove maske, a i sve ostale karnevalske grupe do tada su već pripremile nove maske kojima će se predstavljati na ovogodišnjim karnevalskim povorkama i drugim maškaranim dešavanjima. Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel predao je ključeve grada meštru Riječkog karnevala Toniju Škrobonji i tako su maškare preuzele vlast u gradu, te je peto godišnje doba i zvanično počelo. Dora Pilepić, iz udruge „Siti i pijani“, ove se godine, po ocjeni žirija, pokazala najšarmantnijom, najbolje odgovorila postavljenim zadacima i tako je proglašena onom koja će, zajedno sa meštrom Tonijem, u narednih godinu dana predstavljati Rijeku na raznim karnevalima u Hrvatskoj, regionu i Europi.

Najuzbudljivije je naravno predvoditi veliku međunarodnu povorku u Rijeci, pa su kao priprema za to poslužile razne maškarane manifestacije u Rijeci i okruženju u narednih nešto više od mjesec dana. Posebno mjesto u srcima svih Riječana zauzima dječija karnevalska povorka, u kojoj svake godine sudjeluje više od 5.000 mališana u prekrasnim, maštovitim kostimima. Svi su neko vrijeme vrijedno vježbali, kako bi na Korzu dobro izveli odabranu koreografiju. Nisam stigla na dječiju povorku, kao ni na brojna druga dešavanja u Rijeci i okolini poput, recimo, sad već tradicionalnog maškaranog „klapskog maratona“ ili „balinjerade“ u Opatiji. Balinjerada je, vjerujem, najveselija utrka vozača raznih vozilica na točkićima koji su sve samo ne gumeni, a valja se najbrže spustiti niz glavnu opatijsku ulicu. I, naravno, svi su pod maskama.

Prošle je godine na Riječkom karnevalu bila i tadašnja predsjednica Republike Hrvatske, inače Riječanka, Kolinda Grabar Kitarović, a ove godine su, na nekoliko manifestacija, karnevalisti duhovito, na sebi svojstven način, „ušli u lik“ i rezimirali njen protekli mandat. Pomišljala sam tada da bi, da se tako nešto desilo kod nas, o kojem bilo političaru da je riječ, već bilo potegnuto pitanje zaštite ovog ili onog vitalnog nacionalnog interesa. A karnevalisti, zapravo, duhovito oslikavaju stanje u zemlji i regionu. Pokazalo se to i kasnije, na velikoj međunarodnoj karnevalskoj povorci, kada su se na velikim alegorijskim vozilima mogli vidjeti i likovi bivše predsjednice Hrvatske, ovaj put zajedno sa Milanom Bandićem i Zdravkom Mamićem, ili njemačke kancelarke Angele Merkel koja drži na krilu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića...

Humanitarni „Bal krinolina“

No, vraćam se udruzi „Veseli oldtimeri“, koja obilježava 15 godina postojanja, pa ove godine nije pripremala novu masku, nego će na svim karnevalima predstavljati retrospektivu svojih krinolina. To su vam one lijepe, balske haljine i sve što uz njih ide. Veseli oldtimeri, sad već tradicionalno, večer nakon izbora kraljice karnevala, na botelu (brod-hotel) „Marina“ organiziraju humanitarni „Bal krinolina“. Ove godine su sve morali malo prolongirati, s obzirom na to da je ta večer, kao i cijeli dan, bila rezervirana za otvaranje manifestacije Rijeka europska prijestolnica kulture 2020, ali svi koji su bili na brodu te večeri nose sjajne dojmove. Među gostima na balu su bili i organizatori ili predstavnici karnevala iz Europe, iz skoro svih zemalja na području nekadašnje Jugoslavije, pa i iz naše Čapljine.

Rijeka cijelu godinu živi za to, peto godišnje doba i prosto je nemoguće nabrojati sva karnevalska dešavanja, promocije tematskih knjiga, otvaranje izložbi i slično, koja se organiziraju u tom periodu. Prvi, obnovljeni karneval u organizaciji Turističke zajednice Rijeka održan je 1982. godine, kada su u povorci bile tri karnevalske grupe: „Lako ćemo“, „Pehinarski feštari“ i „Halubajski zvončari“, koji su uvršteni u UNESCO listu nematerijalne baštine. Zvončari su oni koji predstavljaju tradiciju, u majicama kratkih rukava, ogrnuti ovčijim kožama, uz zoomorfne maske sa rogovima na glavi i raznim „batinama“ u rukama, te zvonima na leđima, tjeraju zle sile i zimu. Ima ih nekoliko grupa na širem području Rijeke, ali Riječki karneval svojim „zvončarskim kolom“ uvijek zatvaraju „Halubajski zvončari“, njih oko 250, zajedno sa još stotinjak malih zvončara. To je prizor koji doista predstavlja pravi krešendo i vrhunac atmosfere na kraju gotovo desetosatne riječke međunarodne karnevalske povorke. Prije njih, u karnevalskoj povorci je bilo još nekoliko, uvijek atraktivnih, tradicionalnih zvončarskih skupina. Dan ranije, svi oni su se predstavili na smotri zvončara u Matuljima, nedaleko od Rijeke, gdje svake godine, osim hrvatskih, dođu i zvončarske grupe iz nekoliko zemalja. I u ponedjeljak, poslije velike međunarodne povorke, zvončari kreću u svoje tradicionalne pohode kroz okolna sela, gdje ih mještani dočekuju, među ostalim, i sa tradicionalnim fritulama (nešto kao male krofne).

Opet se vraćam pripremi dana za koji se Riječani pripremaju cijelu godinu. Samo Grad Rijeka ima više od 30 karnevalskih udruga, a onda zamislite koliko ih je tek na širem području Rijeke. Atmosfera pred Međunarodnu karnevalsku povorku je dovedena do usijanja. Cijelih prethodnih mjesec dana i nešto više vikendom su organizirane razne plesne večeri po okolnim naseljima. Ja nastojim stići makar na posljednji plesni petak na Pašcu, gdje znam da ću zateći uvijek nasmijana maškarana lica, sada već dobro mi poznata, sa kojima ću plesati i pjevati, uz lokalnu grupu „Fiesta“, koja zna napraviti fantastičnu atmosferu. Svi su tu velika rasplesana porodica. A u subotu uoči međunarodne povorke, u Rijeku su već stigli i gosti iz inozemstva. „Veseli oldtimeri“ se uvijek potrude biti dobri domaćini u svojoj bazi na brodu „Marina“. To znači da svaki od članova pripremi i donese na brod neki od svojih slanih ili slatkih specijaliteta. Gosti će, naravno, probati i bakalar u raznim varijantama, ali i puno drugih ukusnih delicija. Ove godine su na brod stigli gosti iz Strumice (Makedonija), a atmosfera je bila fantastična. Zbog korona virusa, koji je stigao do Italije, izostao je veliki broj tradicionalnih italijanskih gostiju. Opreza nikad dosta, naravno. Istodobno, u „Guvernerovoj palači“, zgradi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, po 21. put je organiziran humanitarni bal pod maskama, koji je okupio brojne uglednike iz svijeta politike, kulture, sporta... Na kraju, ipak, svi putevi u subotu uoči završnice karnevala, vode na čuveni „pidžama party“ grupe „Čiket“ u kafiću „Iskra“. Tu je već atmosfera dovedena do usijenja, a osim raznih karnevalskih pidžama,vide se i druge maske. Ove je godine hit bila „Josipa Lisac“, kao na inauguraciji novog hrvatskog predsjednika. Zabava je potrajala do dugo u noć, odnosno dan velike međunarodne karnevalske povorke.

Titov "Galeb"

Na riječkoj rivi toga nedjeljnog jutra nema niti jednog automobila, njihovo mjesto od jutarnjih sati počinju zauzimati šleperi pretvoreni u razna alegorijska vozila, te karnevalisti koji pristižu sa svih strana. „Veseli oldtimeri“ završno šminkanje obavljaju u svojoj bazi na brodu „Marina“, a ove godine su odlučili da njihovo alegorijsko vozilo zapravo predstavlja brod „Marina“, te riječki Korzo i njegov toranj. Na brodu će biti prelijepa sirena i njen Posejdon – inače vlasnici broda Jelena i Andrej Kušeta. Jelena je sama sašila oba prekrasna kostima. Uz sav svoj posao, uložila je mnogo truda i ljubavi da bi sašila savršene kostime za sebe i supruga, pa su „Oldtimeri“ uvjereni da su imali alegorijsko vozilo dostojno velikih svjetskih karnevala. Uz njihovo, na rivu su pristizala brojna, maštovito uređena alegorijska vozila, mnogo je grupa koje imaju po više od 100 članova, kostime su brižljivo pripremali mjesecima, a rano tog jutra su im dali završni pečat. Najzastupljenija maska ove je godine bila Titov brod „Galeb“ (koji je inače na restauraciji u Rijeci), tako da su trasom velike međunarodne karnevalske povorke prodefilirale posade barem četiri „Galeba“, a na svakom je bio i Tito. Međutim, apsolutni hit su ipak bili meštar Toni i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kao Tito i Jovanka – meštar Toni u ulozi Tita, a gradonačelnik Obersnel kao Jovanka. Tako su šetali Korzom i pozdravljali maškarane grupe, ali i brojnu publiku, koja se i ove godine broji u desetinama hiljada. Svi su htjeli fotografiju sa Titom i Jovankom. Gradonačelnik Rijeke je pokazao kako ima i puno šarma:

- Neki kažu kako ja želim biti Tito, a kako je moto Riječkog karnevala „Budi što želiš“, evo, ja sam Jovanka - kazao je Obersnel.

I tako su drug Tito i drugarica Jovanka, po završetku velike međunarodne povorke na 37. Riječkom karnevalu, ponovo razmijenili ključeve grada, do naredne godine. Preostalo je još da, po tradiciji, bude spaljen „pust“ (krivac za sve nevolje), ali o svemu tome nekom drugom prilikom.

Apsolutna dezinfekcija

Rijekom se tog nedjeljnog jutra pronio glasa da je u bolnici zadržan bolesnik zbog sumnje na zarazu korona virusom, koji je stigao iz Italije. Međutim, voditelji na pozornicama duž trase karnevala (svi duhoviti, šarmantni i općenito odlični) su u završnici dana saopćili svima vijesti da su nalazi negativni te su, u svom stilu, dodali kako su se Riječani ipak, barem ovog dana, apsolutno dezinficirali, s obzirom na količinu ispijenog alkohola.