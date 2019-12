Fuliranje, jedna od najboljih zagrebačkih adventskih lokacija

Fuliranje Gourmingle - 28.11.2019. - 01.01.2020: Zagrebački Advent svjetski je poznat, budući da je tri godine zaredom bio proglašen najboljom europskom adventskom destinacijom. Krajem prošle sedmice su strani novinari posjetili Fuliranje, jednu od najboljih zagrebačkih adventskih lokacija i probali nekoliko domaćih i međunarodnih specijaliteta. Na ovom događanju predstavlja se tridesetak restorana i kreativnih barova s domaćim i međunarodnim jelima koja spravljaju iskusni kuhari i gastro entuzijasti.

Kao piće dobrodošlice, Rakijarnica je ponudila nekoliko vrsta hrvatskih rakija, proizvedenih na tradicionalan način. Bilo je tu i neobičnih okusa poput rakije od bazge, lješnjaka, smokve i jabuke s cimetom, no i uobičajenih poput orahovice, višnje, biske i borovnice. Isprobali su izvrsni pršut iz restorana Opat, koji dolazi s jadranskih Kornata, a chef Ante Božikov predstavio je dalmatinske specijalitete i izvrsno vino. Sljedeći je bio Market, kućica s izvrsnim tradicionalnim jelom, "sarmom". Vlasnik je mladi food entuzijast Fran Čurković, koji je nedavno otvorio mali restoran, a njegova gastronomska priča počela je prije tri godine upravo na Fuliranju.

Pastel de TasteAtlas iz svoje ponude izdvojio je slasticu Pastel de Nata - poznati portugalski desert. TasteAtlas je prvi virtualni atlas hrane koji piše o jelima iz cijelog svijeta. Kućica Nonina tajna predstavila je svoje sjajne mini fritule, koje na tradicionalan način pripremaju majka i sin s Malog Lošinja. Po prvi put strani novinari imali su priliku probati i organsku hranu iz Biomanije - wok, grah i vrlo ukusno organsko vino i bezglutensko pivo.

Fuliranje, koje se već osam godina održava na Strossmayerovom trgu, poznato je po izvrsnoj vibri, dobrom raspoloženju, odličnoj glazbi i koncertima, kao i originalnoj i najukusnijoj gastronomskoj ponudi na zagrebačkom Adventu.

U istraživanju koje je prije dvije godine organizirala Turistička zajednica grada Zagreba, posjetitelji su Fuliranje odabrali kao najbolji događaj na zagrebačkom Adventu. Mnogi strani mediji i CNN Travel proglasili su ga jednom od zagrebačkih lokacija koje biste trebali staviti na svoju ‘listu želja’.

Ponosno se najavljuje glazbeni program za Badnjak kada će se na Strossovom trgu pridružiti grupa Cubismo i novogodišnju noć uz Tribute to Dino Dvornik koji će izvoditi funk glazbu i Svemirka, sint pop band.

Više o ponudi hrane na Fuliranju

Ako vam je toplo oko srca kad kušate istarske specijalitete, kao npr. sočni ombolo i istarske kobasice, vaše su kućice Fermaj Tovara, B.A.B. Piantina i restoran Vodnjanka. No, s posjetiteljima će minglati i južnjaci pa nam Opat s Kornata dolazi s janjećom pekom i krvavicama. S bračkog Bola premijerno slijeće Biomania - prvi organski street food, koji je ovog ljeta oduševio kupače na Zlatnom ratu, a žestoko dobri okusi stižu i iz hvarskog Black Peppera. Market by T&T, osim planetarno poznate street sarmice, još uvijek u svom kuhinjskom "laboratoriju" osmišljava nove twistove, El Toro ostaje vjeran latinoameričkim strastvenim okusima. Wurst Bar i Berlin kao i Institut za kobasice by Mate Janković pripremaju sočne, mirisne i ne obične kobasice.

Rougemarin i Submarine odavno su sinonimi za vrsne street food delicije, Sljeme će snježiti i papriti svojim germ knedlama, dok Čiketina donosi razne varijacije piletine. SOI by Vid Nikolić odvest će nas do Kine, Japana i Indije, okuse Japana dovodi Hanami, a premijerno je tu i Pokerai by Chili s poke bowl twistovima. Prženo je vaš favorit? Munchy vas čeka s prženim slano slatkim wrapovima. The Garden Bar&Kitchen odlučio se za okusni miks: od bunceka skrivenog u burgeru do beyond hot doga za sve veggie fanove, koje očekuje i bogat izbor vegetarijanskih i veganskih jela na ostalim kućicama.

Premijerno nam stiže svjetski poznati atlas hrane TasteAtlas. Iz svoje bogate riznice predstavlja na kućici Pastel de TasteAtlas mirise i okuse Italije i Portugala. Lumperaj nam sprema slatko&slanu varijantu, domaće slavonske kobasice i šnenoklice, a Mason Burgers&Staff dovodi svoj novi adut - burger s krvavicama. Christmas Fetish stiže nam s ukusnim kobasicama neobičnih imena. Bagua vas poziva da ih “povučete za rep” ili dohvatite Granulatu ciabattu. Da slane poslastice dobiju još bogatiju dimenziju okusa pobrinut će se Kikkoman i Tabasco, a omiljenu dozu mirisnog kofeinskog napitka potražite kod natpisa illy. Po kratak predah uz moderne tehnologije najbolje je svratiti u Samsung Holiday House ili uhvatiti trenutak na jednom od photo pointova Jamnice, Radija 101 i mnogih drugih. Sve gastro okuse nježno će zagrliti i Coca-Cola kao i neobična pića za što će se pobrinuti Gin3 Spirits, Gingle Bells, Rakijarnica s "desetkom za ekipu", Molecular bar by Mangosta i A most unusual gin garden by Botanica s ginovima, koktelima, rakijama i punčevima, a Jeruzalem Ormož s kuhanim i nekuhanim vinskim varijantama. Fuliranje Gourmingle dobilo je i svoje festivalsko pivo koje će se moći kušati jedino na Strossovom trgu, a posebnu aromu priprema The Garden Brewery.

Mini i maksi fritule, kolači, churrosi, šnenoklice, trdelnik, voćne i germ knedle samo su neke od neodoljivosti, koje će u Slatkom brlogu pripremati Le Kolač, Nonina tajna, Trdelnik i Chiquita Churrosita. Sve gourmingle trenutke zabilježite u Photo Boothique-u, a svoje četveronožne dlakavce dovedite u Capa pet bistro.

Čak 16 live nastupa i više od 35 DJ'a na Fuliranju kurirat će agencija Adriatic Coasting, a uz vruće ritmove začinjene food&booze kombinacijom gourmingle je zagarantiran.

(Photo by Sandro Sklepić i bhputovanja)