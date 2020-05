OD MILJACKE DO MORA I OKEANA: Jamajka, zemlja koju volimo

Tekst i fotografija: Ljubo Pavlović

U naslovu se prepoznaje ime zemlje, ali neke riječi nisu jasne. Više o njima nakon što "dotaktnem" živopisne slike i uspomene iz ove prelijepe zemlje. Poznata je šala u Sarajevu kada pitaš prijatelja: "Pomozi mi, počeo bih opisivanje ali nemam ideju kako početi." Odgovor slijedi u stilu: "J... ga ti, počni od početka, kako drugačije." Poslušaću savjet i krenuti kako mi je rečeno. O ovoj zemlji nije lako pisati, u nekim dijelovima kao da nam je blizanac, ima mnogo društvene sličnosti, naravno u prenesenom smislu, ali i velikih razlika.

Prvo putovanje do Jamajke desilo mi se prije dvije decenije. Od momenta kada sam iz daljine ugledao Ocho Rios, luku iskrcavanja, nisam mogao iščekati susret s ovom zemljom. Prvo što mi je palo na pamet je smiješna želja da vidim da li se još nosi onaj poznati rege kačket, sa koga do ramena padaju uvojci kao froncle isprepletene kose. Kada su počeli pored mene prolaziti stasiti mladići i graciozne djevojke, koje plijene na prvi pogled, pomislio sam da se snima reklamni film. Gledajući ih razvijene i skladno oblikovane, zaboravio sam na kapu i misli o rege muzici.

KREMA I PIŠTOLJ: Listajući veliki broj bilješki koje sam pravio i koje pokušavam sastaviti u putopis, izronio je tekst magazina "Dani" o posjeti ekipe poznate informativne agencije Rojters (Reuters), 2001. godine. Peđa Kojović, kao dopisnik, i kamerman Džastin (Justin), snimali su reportažu o ostrvu i čuvenom muzičaru Bobu Marliju (Marley), koji se 1945. godine rodio u mračnom predgrađu, jednom od kvartova glavnog grada, koji nije bio na dobrom glasu. A kako bi mogao imati svjetlije boje kada se u njemu za život i opstanak borila većina crnačkog, sirotinjom devastiranog naroda. U uvodu Peđinog teksta, kome je dao ime "Sevdah iz Kingstona", navodi se rečenica jednog lokalca koja precizno objašnjava tužnu i bolnu istinu: "Ta priča i taj čovjek mogli su se desiti i drugdje, ali pravda je da su odgojeni u zemlji gdje se bijeda i raj fizički dodiruju: na Jamajci."

Još jedna rečenica iz reportaže privukla mi je pažnju; mister Džastin rekao je Peđi prije odlaska na put, malo u šali, a pola u zbilji: "Ne znam kako da ti to kažem, ali mislim da bismo, tamo gdje idemo, trebali obavezno ponijeti kremu za zaštitu od sunca i pištolj." Logično, na početku ovog vijeka stopa kriminala u ovom području zaista je bila visoka, posebno teških krivičnih djela pa i ubistava. Korupcija, težak život i siromaštvo, mnoštvo uličnih bandi, napravili su život skoro nemogućim. Posljedice, naročito na rubnim dijelovima Kingstona, i danas su vidljive. "Ubij ili budi ubijen", pisalo je na zidovima išaranim parolama gangova. U tim i takvim okolnostima pjevao je empatični i pravdoljubivi Bob Marli, oživljavajući teme o klasnim razlikama, obespravljenosti i teškom nasljeđuju prošlosti. Ljudsku patnju osjećao je kao svoju. Dodatni problem predstavljala je, kao i danas, gusta naseljenost stanovništva i hronična nezaposlenost, što je okidač za mnoga loša dešavanja. Kontrasti su fenomen Jamajke. Pored mase siromašnih, na drugoj strani imate potpuno savremen svijet pojedinaca i školovanih ljudi koji snagom mladosti i znanja krče put modernom napretku.

RASADNIK TALENTOVANIH: Ipak, posljedice prošlosti i nevjerovanje u bolje, "otjerale" su hiljade ljudi u razvijeni svijet, pretežno u susjednu Ameriku. Većina ih je zadovoljila svoje potrebe i dobila uslove za normalan život. Konačno, lokalna vlada i obučeni ljudi riješeni da poprave situaciju, uz pomoć izvana, učinili su situaciju mnogo boljom. U dobroj mjeri su uspjeli, došlo je do dogovora na fer osnovi s uličnim kriminalcima i organizovanim mladićima. Izdvojena su sredstva za studiranje i dodatnu zanatsko-proizvodnu naobrazbu. Pored toga, uvedene su oštre mjere u sektorima bezbjednosti, posebno u vidu čišćenja kadrova, a paralelno sa tim aktivnostima posebna pažnja je usmjerena prema korumpiranim pojedincima i organizacijama. Danas na Jamajci nije teško kao nekada, iako temperament i snaga ovih ljudi često dovode do pogrešnih zaključaka. Sa tim u vezi postoji mnogo mitova koji uglavnom negativno konotiraju situaciju.

Simpatične kape koje su preplavile svijet

Ostrvo je poznato i kao rasadnik talentovanih pojedinaca. Usain Bolt i njegova ekipa osvojili su mnoštvo svjetskih takmičenja i zgrnuli bezbroj medalja. Sania Richards, kao članica američkog tima na Olimpijadi 2012, godine okitila se zlatnom medaljom u trci na 400 metara. Uz njih je i poznati košarkaš NBA lige Patrick Ewing, koji je sa košarkaškim "timom snova" SAD-a osvojio zlatnu medalju na Olimpijadi održanoj '84. godine. Većina ih je svoje karijere realizovala u Americi, u koju su došli u borbi za vlastiti uspjeh, kao uporni i kvalitetni sportisti. Pored sjevernog susjeda, i Engleska, tačnije London, otvorili su vrata talentovanim sportistima i umjetnicima. Tu je Raheem Stearling, bivši igrač Liverpula, a sada Mančester Sitija, zatim Naomi Campbell, supermodel (po majci Jamajčanka), kao i Malcolm Gladwel, autor i novinar Njujork Tajmsa (Newyork Times) sa pet bestselera rasprodatih u zavidnom tiražu. Njegova majka, psihoterapeut sa Jamajke, došla je poslom u Englesku gdje se on rodio, a onda je odrastao u Kanadi. Za Washington Post napisao je "Lost in the Middle", djelo koje je obilježeno slikom duboke rasne i klasne podvojenosti koju je upamtio tokom godina odrastanja u domovini. Našao sam podatak da je general Collin Powel, državni sekretar SAD u periodu 2001-2005. (rođen u Njujorku), dijete roditelja koji su iz Jamajke emigrirali u Ameriku. Možda neki od njih ne vole isticati te podatke, kao Harry Belafonte i mnogi drugi, ali ne radi ustezanja, nego jednostavno što im je život na ostrvu ostavio, za nekoliko godina koliko su tu živjeli, malo čega što bi im budilo dublju nostalgiju. Lista pjevača i muzičara povelika je za ovaj putopis, pa ću spomenuti mali dio uspješnih u ovoj branši. Tu su Grejs Džons (Grace Jones), graciozna djevojka najdubljeg ženskog glasa, zatim tamnoputi Šagi (Shaggy), nezaboravni reper koji je pjevao "Bombastic", njegov kolega Sean Paul, te nekolicina reggae pjevača s istim prezimenom Marley: Ziggy, Damian i Skip. Sa njima je i Spice, prelijepa djevojka zlatnog glasa. Listu muzičara završavam sa čovjekom koji je istinska legenda svjetskog glasa Bobom Marlijem (Robert Nesta Marley) i njegovim prijateljem Piterom Tošom (Peter Tosh), sa kojim je osnovao fenomenalnu grupu "The Wailers".

Njihova muzika i ritam spadaju u vrhunski nivo kvaliteta i izvedbe koju su mladi širom svijeta prihvatili. Ovo ostrvo ima posebnu karmu. Ipak, radi se o mjestu većem od ostrva o kojima sam pisao. Treće je po veličini na Karibima, iza Kube i Hispaniole (Dominikanska Republika i Haiti). Dugo je 235, a široko 35 km, na njemu živi oko tri miliona stanovnika, od čega 600 hiljada u Kingstonu.

PLANINARENJE UZ RIJEKU: Bilo bi nekorektno pisati samo o tamnim stranama koje se mogu naći u skoro svakoj zemlji na svijetu, zato, na trenutak, okrećem list da bih pokazao par interesantnih detalja Jamajke. Nemamo priliku tako često vidjeti natpise o egzotičnim zemljama koje su hiljadama kilometara ili nautičkih milja udaljene od nas. Jamajka je jedna od takvih, mnogo čujemo o njoj, a malo znamo. Prostor na kome je nastala tektonskim poremećajima izbačen je na provršinu u vidu visokog grebena. Kao dio toga, iznad mora protežu se planinski vijenci, a najviši je Blue Mountain Peak, sa 2.256 metara nadmorske visine. Nevjerovatna priroda. S istim imenom na obroncima ove planine raste kafa, ali ne obična, nego izuzetno kvalitetna i jedna od najskupljih na svijetu. Zaštićena je veoma strogim certifikatom koji izdaje "Industry Board of Jamaica". Preko dvije trećine prinosa izvozi se širom svijeta i nije lako doći do pakovanja. Probao sam, ima blag pitak okus bez karakteristične gorčine koja ovaj napitak čini popularnim.

Ostrvo je bogato vodom, izvorima i interesantnim rijekama, što je uzrokovano klimatskim položajem. Pokušaću privući vašu pažnju na jednu rijeku. Posebna je i neobična, jer se uz nju, duž dijela sliva, planinari. Dobro ste pročitali, penjete se riječnim tokom kroz vodu u visinskom rasponu preko 400 metara. Da još dodam, po klizavim stijenama i uz prilično jake bujice. Ovom opasnom izazovu teško je odoljeti. Na vrućini koja ovdje vlada veći dio godine potrebna je voda. Zato rijeka, koja se zove Dunn's River, pored osvježenja, pruža i uzbuđenje, a može se i piti.

Sljedeće iznenađenje odnosi se na "Coyaba River Garden". Na jednoj lokaciji zajedno su Istorijski muzej ostrva i botanički vrt sa parkovima punim cvijeća, uz mnogo orhideja i tropskog rastinja.

ZEMLJA ŠUME I VODE: U muzeju sam dobio objašnjenje imena ostrva. I tu su "prste umiješali" Arawak Indijanci koji su na ovo područje došli nekih hiljadu godina p. n. e. iz Južne Amerike, nazvavši ga Xamayca - "Zemlja šume i vode". Poslije Kolumba, koji je otkrio ostrvo 1494. godine, dolaze Španci, a nakon njih, kako to slijedom ide na Karibima, ostrvo koloniziraju Englezi. Njihovim dolaskom velikom brzinom raste proizvodnja i izvoz šećera, u čemu su bili prvi na svijetu. Taj rad bio je nemoguć bez robova iz Afrike. Nezavisnost stiču 1962. godine i dio su Komonvelta. Danas je Jamajka srednje razvijena zemlja sa velikom nezaposlenosti. Njihov čuveni "market na otvorenom" je tipičan primjer šta sve mogu ne samo prodati nego i napraviti. To je najveća pijaca rukotvorina koju sam ikada vidio i, što je najljepše, od više desetina prodavaca koji tu rade, ne može se desiti da neko od njih ne poznaje jezik turiste iz bilo kojeg dijela svijeta. Zato je većina na ovom poslu zadovoljna, imaju čak i bend.

Sada se vraćam naslovu priče u kome stoji Jamajka - ja man, rastaman. Naveo sam da je mnogo radne snage dovedeno da rade kao robovi iz Afrike, pretežno sa prostora gdje je danas Etiopija. Veza sa postojbinom i precima nikada nije prestala. Biću slobodan napraviti jedan zaključak koji je potpuno logičan, a odnosi se na trkače. Zar nisu sportisti iz Etiopije bili i još uvijek su skoro najbolji u najtežim trkačkim disciplinama? Jamajka je manja po svemu, ali i oni su svjetska sila u tom segmentu sporta. Da li genetika i nasljeđe imaju uticaj? Ima još jedna veza, kojoj su možda emocije presudile, da postane bitna u životima malog procenta ljudi kojima predstavlja duboku vjeru i nadu, ne samo na Jamajci nego i u mnogim zemljama. Tako je nastao rastafarijanizam, za koji još nije jasno da li je religija, pokret ili kulturni trend. Šta god da jeste, ima osnovu koja se zalaže za mir svih ljudi i njihovu ravnopravnost, poštovanje i slobodu.

RASTAFARIJANCI: Nenasilan pokret koji je nastao u borbi crnačkog stanovništva za slobodu protiv kolonijalizma i etničkih razlika, ali u dubini i protiv bijelog čovjeka. Začeo se na Jamajci tridesetih godina prošlog vijeka, kada je Marcus Garvey, kao propovjednik i vizionar prorekao: "Pogledajte u Afriku, tamo će se crni kralj okruniti, jer dan oslobođenja je nadohvat ruke." Princ Ras Tafari Maconnen će se 2. 11. 1930. godine, proglastit carom vladarom i uskoro uzeti ime Haile Selassie, "Prvi od Etiopije". "On uzima i titulu Kralja svih Kraljeva, Gospodara svih gospodara, Izabranik Boga, pobjedonosni lav plemena Judinoga", jer tvrdi da je 225. potomak kralja Solomona. Rastafarijanci, raste, rastafi, rastafari ga smatraju za svog 4. mesiju (osim njega to su bili Mojsije, Ilija i Isus Krist), za živu manifestaciju boga Jaha. Po njemu je rastafarijanizam i dobio ime. "Mnogi sljedbenici vjerovanja govorili su da je on 'crni Isus'. Na ostrvu danas ima nekoliko religija, a rastafi imaju po procjeni 1% pristalica koji se tako izjašnjavaju. Marihuanu smatraju svetom biljkom koja pomaže i liječi, a svaka posjeta mi je donijela mogućnost udisanja dima, htio to ili ne. Filmadžije stalno nešto snimaju, možda i njima odgovara mirišljava atmosfera. Lista filmova urađena na Jamajci je velika. Navest ću ih nekoliko: "20 hiljada milja pod morem", "Dr. Noo", "Leptir", "Plava Laguna", "Živi i umri"...

Bob Marli je vjerovao i nadao se boljem, kao rasta napisao je mnogo popularnih hitova u predivnom ritmu. Prihvaćen je u cijelom svijetu i po svom vjerovanju otišao je u raj iz Jamajke koju zovu raj. Kakva suprotnost, ljudi hrle u ovaj raj, a domaći se nadaju raju u Africi. Ya man, rekli bi njegovi sunarodnjaci, a njihova državna himna nosi naslov: "Jamaica, Land We Love" - Jamajka, zemlja koju volimo!