Prenj planina divova

Za Prenj jedna pjesma kaže "Prenj planina nije, to je divova kuća" a Zelena glava najveći je vrh Prenja je krov te kuće, izdiže se na 2155 metara iznad mora, odakle se pruža fantastičan pogled na divlju ljepotu ostalih 10 vrhova koji su veći od 2000 mnv.

Naša mala putešesvija na ovu planinu počinje iz Konjičke Bjele oko 600 mnv sela na domak Konjica. Odakle stazom preko Rakovog laza i dalje ispod Skoka dolazimo do kultne planinske kuće Jezerce koje se nalazi 1655 mnv. koja je polazna tačka za gotovo sve okolne vrhove i odličan je bazni kamp i što je jako bitno uvjek je otvorena za zaljubljenike u prirodne ljepote Prenja. Tu pravimo kratku pauzu da bi dopunili zalihe vode jer je dan pakleno vruć i voda se troši. Do vrha Zelena glava preko Kopilice vam treba oko sat i po do dva sata zavisno kako ste fizički spremni za ovaj poduhvat. Nailazimo na dva malo zahtjevnija dijela prvi od Jezerca prema Zelenoj glavi i drugi koji je na zadnjem usponu na Zelenu glavu gdje su postavljene sajle al ni to vam nebi trebalo praviti veće poteškoće . Svaka kap znoja koju ste potrošili da bi uživali u prizoru koji vam ovaj vrh pruža je vrjedna i sa razlogom potrošena da bi vidjeli veličanstven prizor koji vam jednostavno oduzima dah. Na ovaj prizor niko nemože ostati ravnodušan. Hlada nema ali puše neki svježi lagani povjetarac koji vam pruža ugodan osjećaj. Nako pauze za razgledanje i fotografisanje istim putem vraćamo se nazad. Za ovaj poduhvat potrebno je savladati visinsku razliku od 1600 mnv i oko sedamnest kilometara staze.

Ime Prenj u prijevodu znači pašnjak ali na njemu više nema stoke da je pase bar je mi nismo vidjeli tokom naših posjeta njegovim vrletima. Planina je u proteklom ratu jako zagađena minama i nije preporučljivo se kretati van markiranih staza. Kretati se vrletima Prenja znači uživati ali i biti oprezan jer ima dosta vratolimnih litica u koje smo se sami uvjerili u jednom od prošlih tura na ovu surovu ali preljepu planinu. Litice ispod Velike kape na koje smo mi nesvjesno izbili tražeći kraticu, predstavljaju pravi izazov koje nismo moglio savladati bez konopca a na našu sreću kojeg smo ponjeli. Nismo imali puno izbora ili se vratiti odakle smo došli na vrh Velika kapa ili spusti niz litice što smo na kraju i uradili. Prenj je već uzimao danak u životima svojih zaljubljenika koji su ćudi zime osjetili na najgori mogući način. Zato vamo toplo preporučujemo da penjanje na ovu gorstasa bez stručnog planinarskog vodiča ili nekoga iskusnog planinara koji je iskusio sve draži ove planine u svim vremenskim uslovima, bar prvi put.

Malo o samoj planini

Prenj se proteže sa sjeverozapada od rijeke Neretve i mjesta Glavatičeva kod Konjica, do Bijelog Polja kod Mostara, a sa jugoistočne strane je omeđen planinskim masivima Veleža, Crvnja i Visočice. Obuhvata teritoriju od skoro

500 km2 i spada u visoke planine. Jedanest vrhova je preko 2000 mnv; Zelena glava (2155), Lupoglav (2102), Osobac (2099), Otiš (2097), Vjetreno brdo/Erač (2082), Herač (2042), Vidina kapa (2032), Kerač (2030), Ovča (2021), Botini (2015) i Velika kapa (2007).

Na vrhove planine može se doći iz više pravaca. Iz pravca Konjica odnosno sela Bijela sa sjevera; sa Boračkog jezera odnosno sela Borci sa sjeveroistoka; iz Jablanice sa sjeverozapada i Mostara sa juga. Gotovo svi pristupi na planinu vode putem silaska lednika.

Malo o čudima ove planine

O surovosti ove planine postoje razni dokazi i priče ;Na Prenju je 19. augusta 1949. godine osvanuo lijep sunčan dan. Dvije studentkinje iz Slovenije, članovi planinarskog društva “Kranj”, Ada Modić (rođ. 1916) i Marica Hribar (rođ. 1925), krenule su sa Boračkog jezera ka planinarskom domu “Jezerce”. Oko tri sata poslijepodne, oblak je prekrio planinu i nastala je provala kiše. Hladan vjetar počeo je da duva strahovitom brzinom donoseći ledenu kišu i snijeg.

Temperatura se spustila na 0 stepeni. U trenutku strašne mećave, dvije studentkinje bile su nadomak planinarskog doma “Jezerce”. Ali, zahvaćene panikom, skrenule su sa pravca i počele lutati po planini. Hladno nevrijeme bijesnilo je planinom. Studentkinje su bile u ljetnoj opremi. Poslije dva sata mećava je prestala noseći u smrt dva mlada života.

Aprila 1954. godine Anton Skreb, student iz Zagreba, od nevremena je nastradao na Prenju, u Vlasnom dolu, tik do doma “Jezerce”. 1962. godine na Prenju su poginule sestre Kezić. 14. februara 1970. godine iz planinarskog doma “Jezerce” krenula su na prvo zimsko osvajanje Lupoglava (2102 mnv) trojica hrabrih planinara-alpinista: Ilija Dilber, Zijo Jajatović i Momčilo Stjepanović. Tog dana nemilosrdna snježna lavina snijela je s vrha Lupoglava i uništila ovu trojicu mladih alpinista. Kad se snijeg otopio, u kamenom amfiteatru Barnog dola pronađeni su 11. jula 1970. godine.