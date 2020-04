Priča o Cigi sa Zelengore

Priča o Cigi (cuki, psu) počinje na Bukoviku u planininarskom domu kod Lale i Adema odakle ga je Zaim kao malog doveo u Zaostro selo nadomak Tjentišta ispod same Zelenegore. Cigo je jako pametan pas nepoznate rase koji je naš vjerni pratilac (u mnogo navrata izbjegao vukove kojih u ovom kraju još ima) u našim avanturama po Zelengori, Magliću...

Nekad imam osjećaj kada neznam put u magli i po nevremenu da me on usmjerava gurajući me glavom u pravcu kojim treba da idem. Na zadnjem viđanju sam vidio kolko pas može biti osjećajan, kada ga je Zaim na povratku vezao u kućicu on mu je okreno leđa u znak protesta, iako ga je zvao on ga je ignorisao, Zaim komentariše "eee jesi vidio naljutio se" na polsku sam mu se javio on je samo kratko tužno zalajao, javio se!! Cigo je divan cuko koji neke stvari razumije bolje od ljudi.Zadnji put sam bio sa Cigom u Lučkom katunu kod Krša uz jutarnje buđenje uz prizore medvjeda koji se šetao Planikom. Noć uz zavijanje vukova i huk sove, jutro uz ljubavni zov jelena i cvrkut ptica. Kafa sa prijateljima koja ovdje ima poseban miris i okus. Vreo domači hljeb koji je napravio Sova(Safet Kršo)neobičnog okusa koji miriše na Zelengoru.