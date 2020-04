Zelengora i njena čudesna ljepota

Vanda pas marke Belgiski ovčar iskače iz svog boksa u zadnjem dijelu vozila razdragano skače neznajući na koju bi stranu dok jutarnja izmaglica na Orlovačkom jezeru u srcu Zelengore čini ovo mjesto mističnim. Prva jutarnja kafa ima poseban ukus na ovom mjestu a lagani doručak od tek ubranih gljiva na okolnim proplancima je neprocjenjiv.

Krenuli smo iz Sarajeva u pet sati ujutro u pravcu Orlovačkog jezera za kojeg mnogi kažu da je najljepše od devet dragulja iz riznice Zelengore.Pravimo kratku pauzu u kanjonu rijeke Sutjeske, vadimo štapove i pokušavamo uhvatiti nešto na brzaka,ali ništa više sreće drugi put što bi rekili ovi iz lutrije BiH.Nastavljamo dalje u pravcu prevoja Čemerno odakle će nas ne baš dobar makadamski put odvesti u samu utrobu planinskog masiva Zelengore.Prolazimo pored table na kojoj piše izvor Neretva kratko se zaustavljamo ali to ćemo ostaviti za drugi put.Put nas vodi do prvih katuna, ovce su još u toru a psi tornjaci laju vidno uznemireni našim prisustvom ,ni Vanda im ne ostaje dužna.Nakon dvadesetak kilometara truckanja dolazimo do navišeg uzvišenja(prevoja)koji je interesantan jer sa njega kreću planinarske staze ka Kotlaničkom(1525 m.n.v) odnosno Štirinskom jezeru(1672 m.n.v) Sa prevoja makadam se naglo spušta i vodi nas do samog Orlovačko jezera.Pravimo pauzu da bi uživali u prizoru sklada prirode u kojem svaki vrh, svaka litica, svaki izvor, nepregledni pašnjaci imaju svoje zasluženo mjesto.I dok vjetar nosi jutarnju maglu poigravajući se sa nama,oči se nemogu zaustaviti idu od jednog vrha na drugi za koje se nezna koji je ljepši a koji atraktvni pogled luta sa stjenovitih grebena do nepreglednih pašnjaka, duboke listopadne i visoke crnogorirčne šume. Samir se prisjeća svog zadnjeg dolaska na ovo područije prije dvadestdvije godine. Ovo je bilo sve puno planinara i zaljubljenika prirode ,berača trava , gljiva i borovnica a mi još nismo nikoga sreli-zaključuje Samir.Ono lijevo u samom ćošku ove ljepote u podnožju vrha Kalelije je Jugovo jezero(Borilovačko 1500.m.n.v.) jedino vještačko jezero na planini Zelengori koje je nastalo pregrađivanjem potoka pojašnjava nam Samir či korjeni potiču iz ovih krajeva.Spuštamo se do sada najgorim dijelom makadama do samog Orlovačko jezera(1438m.n.v), koje je smješteno u travnatoj dolini između vrhova Orlovac(1962 m.n.v) na sjeverozapadu i vrha Stog(1821 m.n.v) na jugu. Površine je oko 3,50 hektara, a najveća dubina jezera je oko 5,50 metara. Za one koji odluče da kampuju i duže borave na Zelengori ovo je idealno mjesto, sa ovog mjesta se može organizovati niz planinskih tura od kojih je najatraktivnija ona ka najvećem vrhu Zelengore Bregoču(2014 m.n.v.).Nakon laganog doručka krećemo u obilazak jezera i prvo što nam pada u oči i u stomak su borovnice kojih ima u izobilju a kojima smo naš zdravi doručak doveli do savršenstva.Prilazimo jezeru a Vanda bez imalo razmišljanja se baca u vodu iz koje iskače mislim da je bila divlja patka, za nas je još rano a i vrijeme nam ne ide na ruku, čas sunce a onda vjetar nanese i pomalo kiše pa tako …..inače je ovo jezero pogodno za kupanje. Pravimo krug oko jezera i primjećujemo da životinjski svijet oko jezera je jako bogat, osim pomenute divlje patke tu su zmije, žabe a u samo jezeru ima i ribe.

Šaho inače poznati lovac, član naše male četveročlane ekspedicije prvi primjećuje i objašnjava nam tragove koje ostavljaju životinje(divlja svinja, srndać) koje dolaze na jezero radi vode ili možda kupanja.

Odlučili smo se popeti na jedan od obližnjih vrhova iznad samo jezera, ulazimo u rijetku bukovu šumu gdje nailazimo na markaciju koja će nas odvesti do samog vrha Orlovca.Gledamo jezero iz ptičije perspective i zaključujemo da na Zelengoru vrijedi doći samo zbog ovoga, zanjemiti pred ovolikom ljepotom samo je gledati i uživati. U daljini vidimo velikostado ovaca koje je prekrilo pašnjake ovog dijela Zelengore i tu će biti do polovine septembra ove godine ,spokojno pasti blagodeti koje im pruža ova planina. Kiša počinje ozbiljnije da pada a u daljini se čuje i poneki grom pa nam Samir predlaže da se vratimo i da nam je ovo dovoljno za danas, poznaje čudi ove planine gdje baš nije ugodno biti na brisanom prostoru kad počnu udarati gromovi.Za našu današnju rekrativnu posjetu dosta.

Na Zelengori ima osam glacijalnih jezera i jedno vještačko,osim pomenutih Orlovačkog,Juginog, Kotlaničkog, Štirinjskog tu su još i Crno, Bijelo,Kladopoljsko, Gornje i Donje Bare sve ljepše od ljepšeg, a koji je čine planinskim draguljem Balkanskog poluotoka.

Najveći vrhovi Zelengore su; Stog, Ljeljen, Orlovac, Videž, Uglješin vrh, Košuta, Treskavac, Kozje strane, Bregoč.Staze na Zelengori ne odlikuje ekstremna ili vrlo velika težina uspona, ali su ne manje atraktivne sa stanovišta ljepote pejzaža i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta. Posebna atrakcija Zelengore su katuni, tradicionalna ljetna stočarska naselja.Tradicionalni planinarski pohod ima tradicionalno ime” Jezera Zelengore “