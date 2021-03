Vodič za veću sigurnost u prometu biciklima, smanjenje buke i zagađenja u BiH

Predstavnici udruženja Centra za životnu sredinu i Giro di Sarajevo, zajedno s predstavnikom Evropske federacije biciklista, prezentirali su predstavnicima resornih ministarstava u oblasti transporta Vodič najboljih praksi Programa zagovaranja sigurnojeg biciklističkog saobraćaja.

Informirali su predstavnike vlasti o nedostacima i potrebnim ključnim promjenama u krovnim dokumentima koji utječu na tehničko i zakonodavstveno organiziranje i odvijanje biciklističkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini.

Damir Margeta iz Giro di Sarajevo, diplomirani inženjer saobraćaja i saradnik za razvoj infrastukture, istaknuo je da je primjerima iz Vodiča ukazano na to da je poznavanje najboljih praksi dobar preduvjet da bi nadležne institucije objavljivale kvalitetne projektne zadatke za projekte biciklističke infrastrukture.

-Time bi direkno kvalitativno utjecalo na izradu projektne dokumentacije, što je važno ako se u obzir uzmu dosadašnje manjkavosti biciklističke infrastrukture u BiH - ističe.

Dodatno je naglašeno da Vodič, iako tek na četrdesetak stranica, sublimira temeljna znanja desetaka radova koje referencira te daje osnove za prikupljanje podataka za biciklistički saobraćaj, razumjevanje potreba i vrsta biciklista, navodi desetine afirmisanih i oprobanih praksi iz Danske, Nizozemske i drugih evropskih država - autoriteta za razvoj svih aspekata biciklističkog saobraćaja.

-Prisutne organizacije civilnog društva vrijedan su partner u procesima unaprjeđenja biciklističkog saobraćaja. Posjeduju informacije o stvarnim potrebama biciklista na terenu i moraju imati mnogo veću ulogu u kreiranju kako politika tako i praktičnih primjena - dodaje Dragan Kabić iz Programa transport, Centra za životnu sredinu.

Kako, uime Evropske federacije biciklista ističe Goran Lepen, to je primjer transnacionalne suradnje potaknute inicijativom 'FedEx Europe' i 'Alliance of NGOs for road safety' gdje je ECF prikupio primjere dobre prakse od svojih članskih organizacija iz Danske i Nizozemske, sažeo ih u vodič dobrih praksi s primarnim ciljem povećanja sigurnosti u prometu za bicikliste.

Kako se navodi, korištenje takvog dokumenta prilika je za pojednostavljenje pripreme i provedbe zahvata na infrastrukturi, a benefiti osim samog povećanja sigurnosti su višestruki kao što je ravnopravnija podjela infrastrukture bez pogodovanja motornim vozilima, poticanje na održivu i aktivnu mobilnost, smanjenje buke i zagađenja.

- Pandemija COVID-19 je pokazala da je bicikl rješenje za mnoge probleme u urbanom prometu, a ovim projektom to još dodatno želimo pokazati - ističu iz Giro di Sarajevo.

Prezentacija Vodiča relizirana je na pet sastanaka s predstavnicima ministarstava, direkcija i javnih preduzeća važnih za navedenu oblast.

Vodič je preveden na BHS jezike i kopije su uručene sudionicima sastanaka. Tokom prezentacije izdvojeni su najvažniji dijelovi iz sadržaja Vodiča i primjeri koji se mogu primijeniti u zakonodavstvu, a kasnije i praksi u Bosni i Hercegovini.