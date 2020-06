Aleta Rajič: Sudjelovanje na festivalu u Annecyju pohvala za uloženi trud

Animirani film "Prirodni odabir", bosanskohercegovačke animatorice Alete Rajič, prikazat će se u sklopu službene konkurencije kratkometražnog animiranog filma na festivalu u Annecyju u Francuskoj, jednom od najcjenjenijih i najpoznatijih svjetskih festivala animiranog filma.

Riječ je o prvom bosanskohercegovačkom animiranom filmu koji je ostvario ovakav uspjeh na internacionalnoj razini, što mu daje još veći značaj, kao i činjenica da scenarij, režiju i animaciju potpisuje jedna mlada i talentirana autorica.

Rajič kaže kako se nije nadala da će baš njezin film uči u službenu konkurenciju Annecyja s obzirom na veliki broj prijavljenih filmova, ali ne krije zadovoljstvo, zahvalnost i čast sudjelovanjem na jednoj takvoj prestižnoj smotri.

- Mislim da je preko 3000 filmova prijavljeno na Annecy, od kojih je u konačnu selekciju upao samo mali broj filmova. "Prirodni odabir" je upao u jednu od natjecateljskih kategorija pod nazivom Perspectives zajedno s još devet filmova i ja se doista nisam nadala takvoj vijesti, jer je u pitanju najreferentniji festival animacije na svijetu i u jednu ruku sam još uvijek u nevjerici. Ovo je prije svega neočekivana pohvala na jako puno uloženog vremena i rada, iznimno laskava odluka festivalske komisije jednog tako prestižnog festivala i svakako poticaj - ističe Rajič u razgovoru za Fenu.

Međunarodni festival animiranog filma u Annecyju u Francuskoj ove godine održat će se od 15. do 30. lipnja, međutim, zbog pandemije koronavirusa festival neće biti održan u klasičnom formatu, nego će ljubitelji animacije sve projekcije moći pratiti online.

- Pozvana sam u ovaj festivalski gradić u Francuskoj još početkom ožujka, netom prije pandemije, no covid-19 je ubrzo jedini putovao svijetom u to vrijeme, stoga je i festival prebačen na online format što je optimalna alternativa, s obzirom na cjelokupnu situaciju. Annecy počinje uskoro tako da ću imati priliku gledati filmove makar putem malih ekrana - kaže autorica Rajič.

Njezin film "Prirodni odabir" priča je o ženi srni koja je živa skulptura, zarobljena u urbanim prostorima dosade i melankolije i u utopijskim muzejima gdje radi. Zabavlja se tako što se pretvara da je ljudsko biće, ali samo u pozama: čisti, ispija kavu, puši, spava. Problemi nastaju kada se na njezinoj glavi u obliku dva roga pojave znakovi životinjskog bijesa.

Riječ je o desetominutnom animiranom filmu nastalom u produkciji Studija Neum te koprodukciji Zagreb filma, uz financijsku podršku Fondacije za kinematografiju BiH i Hrvatskog autovizualnog centra. Za zvuk i glazbu zaslužan je Vjeran Šalamon.

Ideja za film, po riječima autorice, nastala je prije šest godina, a na njemu je radila četiri godine, paralelno uz studiranje.

- Proces je iscrpljujući jer radim 2D animaciju na papiru nakon koje slijedi kompjutorska obrada. Sama ideja nastala je iz škrabotine. Crtala sam trofej srne na zidu i pomislila što bi se dogodilo da oživi. Iz toga se razvio lik žene sa srnećom glavom koja radi kao nepomična skulptura u muzeju i pozira viseći kao trofej na zidu. Svaki dan mora provući glavu kroz rupu na zidu sve do trenutka kad joj počnu izrastati rogovi - pojasnila je Rajič.

Da je riječ o iznimnom ostvarenju govori činjenica da je pored Annecyja film "Prirodni odabir" uvršten u još dva natjecateljski program prestižnih europskih festivala - Monstra u Lisabonu i Animafest u Zagrebu.

- "Prirodni odabir" ušao je u kratki natjecateljski program Monstra festivala, koji je, kao i Annecy, također prebačen online, tako da nisam uspjela otići, no festival je uspješno održan koncem svibnja i mogu reći da se ponizno ponosim činjenicom da sam se našla u takvoj selekciji. Animacija je kvalitativno, čini mi se, progresivnija i od igranog filma danas. Nevjerojatan se skup idejno i tehnički zavidnih filmova našao u selekciji lisabonskog festivala, a senzibilitet i pristupi radu ovih autora su vrijedni divljenja. Uistinu sam uživala u programu. Datum održavanja Animafesta u Zagrebu je krajem rujna, tako da će se makar on održati 'uživo', veselim se gledanju filmova na velikom platnu nakon karantene. Naravno, Animafest i Monstra su, jednako kao i Annecy, sami po sebi nagrada - ističe Rajič.

U tijeku razgovora s autoricom informirani smo da je "Prirodni odabir" osvojio nagradu za najbolju animaciju na Festivalu filma Jugoistočne Europe "SEE a Paris", koji se inače održava dijelom u Berlinu, a dijelom u Parizu, no ove godine je održan online.

Rajič kaže kako ju je posebno razveselilo što je dobila nagradu za animaciju.

- To je festival filma Jugoistočne Europe tako da je uistinu pohvala. Doista je nisam očekivala - kazala je.

Njezin film imala je priliku pogledati i domaća publika na festivalima u Sarajevu i Banjaluci.

- Film je premijerno prikazan u kratkometražnom natjecateljskom programu SFF-a, a nagradu za 2D smo osvojili na Festivalu animiranog filma u Banjaluci. Oba festivala su divne manifestacije i godinama ih posjećujem prvenstveno radi prijatelja i super atmosfere, a tek onda filma. Naprosto je teško studiozno pratiti filmove u prijateljskom, toplom okruženju koje ovi festivali svake godine, bez iznimke omoguće - kazala je.

Aleta Rajič ljubav prema animaciji naslijedila je od svog oca, velikana animiranog filma i utemeljitelja neumskog festivala animiranog filma NAFF Jurinka Rajiča, koji nas je, nažalost, napustio prošle godine. Upravo ju je otac, kako ističe, naučio svemu o animaciji i od njega kroz sjećanje svaki dan i dalje uči i trudi se učiniti ga ponosnim.

Upitana što za nju znači sama animacija, Rajič odgovara: "Bol u leđima, trganje papira i beskrajne intervencije, ali zato neopisiv overflow".

- Srećom je animacija obiteljska tradicija, jer me u montaži nitko ne bi trpio osim mame koja je jednako posvećena, ali puno organiziranija - bez nje ne bih mogla ništa, a tu je i sestra koja odradi coloring kad god zatreba tako da sam itekako privilegirana u tom smislu. Ali animacija će me uvijek na poseban način vezati za oca. On me je svemu naučio i od njega kroz sjećanje svaki dan i dalje učim i trudim se učiniti ga ponosnim. Otac mi je ostavio ljubav - istaknula je Rajič.

Ova mlada uspješna animatorica magistrirala je engleski jezik i povijest umjetnosti. Nema formalno znanje niti diplomu iz animacije, ali kaže kako joj je negdje i drago zbog toga, jer ju uzbuđuje sloboda meandriranja i intuitivno stvaranje.

- Faktografska istina je da sam konačno magistrirala engleski jezik i povijest umjetnosti, a da je animacija filijalno nasljeđe i hobi koji me prati od najmanjih nogu, a meni je sada 29 godina. Nemam formalnog znanja niti diplomu iz animacije i negdje mi je drago zbog toga jer me uzbuđuje sloboda meandriranja i intuitivno stvaranje nečega što bih dijelom i sama voljela vidjeti, a utjecaji su mnogi i ne nosim ih u rukavu. U rijetko jasnim trenucima sam kroz život u tuđim stvaranjima prepoznala iskre koje su me "pomakle" s mjesta, potom prošle svoj put integracije kroz moju kičmenu moždinu i dalje nastavile novu formu života, nadam se evo konkretno kroz animirani film. Transmisija utjecaja je vjerojatno glavni razlog zašto ovo radim. Uz sav rizik patetike - ako uspijem samo do jedne osobe doprijeti kao što je netko nekad uspio do mene, mislim da je vrijedno povremene boli u leđima - zaključuje Rajič.