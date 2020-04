Apel vozačima da putuju samo u nužnim situacijama

Vremenski uvjeti jutros su povoljni, a promet vozila je slabiji. Apeluje se na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.

Potpuna zabrana kretanja u BiH na snazi je od 20.00 sati do 00.05 sati ujutro.

Zbog radova na mostu kod naplatnog mjesta Zenica jug i redovnog servisiranja tunela 1. mart, jutros od 08.00 sati do 19.04. do 08.00 sati, obustavlja se saobraćaj na dionici autoputa A-1 Lašva–Zenica jug. U navedenom terminu saobraćaj će se preusmjeriti na magistralni put, a isključenje i uključenje na autoput bit će na petlji Lašva.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (u mjestu Bjelajce), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce (Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prijelaza: Vardište, Karakaj i Rača.

Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Naplatno mjesto Sarajevo zapad (smjer Sarajevo-Tarčin), zbog radova na sanaciji klizišta, saobraćaj se preusmjerava iz vozne u preticajnu traku.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Tuzla- Orašje zbog radova na rekonstrukciji crne tačke "Husino" Pelagićevo- Srebrenik, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-4

Jelah-Doboj, zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Radušice, saobraća se privremenom obilaznicom.

M-6

Grude-Ljubuški (ulaz u Ljubuški), zbog radova na izgradnji nogostupa saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-14.1

Pelagićevo-Gradačac (Turić Prosjek), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08.15 do 15.05 sati radnim danima, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-16.2

Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, zbog radova na izgradnji pješačkog podhodnika saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

M-17

Tarčin-Konjic, zbog radova na redovnom održavanju saobraća se usporeno, jednom trakom.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Maglaj-Doboj (raskršće za naselje Kosova), zbog radova na izgradnji pješačke staze i rasvjete pothodnika, u vremenu od 07.00 do 16.30 sati, saobraća se jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zenica-Nemila, u toku su radovi na asfaltiranju u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05.00 do 00.30 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom. U terminu od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj je obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

REGIONALNI PUTEVI

R-412 Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Crna Rijeka-Bjelajce), zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-441 Zenica-Vjetrenice (Čajdraš) zbog izvođenja neophodnih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

R-445 u Kaknju, zbog radova na uređenju obale rijeke Bosne, na regionalnom putu (od Cementarskog mosta do Mosta mladih) vozila tokom dana saobraćaju jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00.00 do 07.00 sati i od 16.00 do 00.00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici ulica: Hamdije Čemerlića, Put života i Krupska obustavljen je saobraćaj u ulici Put života (od skretanja za autobusnu stanicu prema ulici Hamdije Čemerlića, dok se suprotna kolovozna traka prereguliše u dvosmjerni režim saobraćanja) i ulici Krupska (od ulice Hamdije Čemerlića do skretanja za tržne centre), gdje je saobraćaj obustavljen u oba smjera.

-Zbog radova na sanaciji saobraćajnice u vremenu od 08 do 17 sati, etapno se obustavlja se saobraćaj u ulici Patriotske Lige.

- Zbog utovara i istovara građevinskog materijala od 08 do 20 sati u ulici Radenka Abazovića saobraćaj se obustavlja u trajanju od 60 minuta (nakon čega se vozila propuštaju 60 minuta).

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Branilaca Šipa, Dobroševićka, Drinska, Lužansko Polje, Zapadni prilaz gradu (Mostarsko raskršće-Energoinvest), Numan Paše Čuprilića, Joze Penave, Koševo, Ljubljanska, Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale), Srđana Aleksića, Fra Matije Divkovića, Ivana Cankara, Bare kod Stupa, Franca Lehara, Kranjčevićeva, Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajalište „Otoka“, smjer Baščaršija-Ilidža), Čobanija i Hamdije Kreševljakovića.

TUZLA

Zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice ulica Bosne Srebrene, Envera Šiljka i Drage Karamana na M-4 u naselju Mosnik u Tuzli, u periodu 06.04.-06.05. obustavlja se saobraćaj u desnim trakama (smjer Tuzla-Šićki Brod i obratno), a u periodu 06.05.-06.06. u lijevim trakama (smjer Tuzla-Šićki Brod i obratno), saopćeno je iz BIHAMK-a.