Apel vozačima - Radi zaštite od koronavirusa putujte samo u nužnim situacijama

Zbog straha od širenja koronavirusa, Srbija i Crna Gora su zatvorile sve granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje je dozvoljen samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Granični prijelazi prema Hrvatskoj za državljane Bosne i Hercegovine su u funkciji i na njima se vrši detaljna kontrola putnika i robe.

Izuzetak su oni putnici koji su u zadnjih 14 dana boravili na teritoriji visoko rizičnih zemalja (Kina, Iran, Italija, Južna Koreja), kao i zemalja: Japan, Singapur, Malezija, Bahrein, Njemačka, Francuska, Švajcarska, Španija, Austrija, Engleska, Nizozemska, Švedska i područje Bela Krajina u Sloveniji. Oni će biti zadržani u 14-dnevnoj izolaciji.

Pojačan je ulazak teretnih vozila u BiH na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod.

Apeluje se na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Ukoliko putujete budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila.

Polusatne obustave saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi su od 07.00 do 16.00 sati na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak. Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je i na putnom pravcu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (dionica Crna Rijeka-Bjelajce) od 09.00 do 15.00 sati.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, saopćeno je iz BIHAMK-a.