Bogat program ovogodišnjeg Mostarskog ljeta

Manifestacija "Mostarsko ljeto 2020" počinje u petak, 17. srpnja predstavom "Ay Carmela", redatelja Roberta Raponje u 21 sat u Centru za kulturu Mostar.

Ovogodišnja manifestacija održat će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te su s današnje konferencije za novinare predstavnici pet kulturnih institucija Mostara pozvali građane da održavaju distancu i na programe dolaze s maskom.

U sklopu spomenute manifestacije održat će se 26 različitih kulturnih sadržaja iz oblasti kazališne, glazbene, likovne, poetske i scenske umjetnosti. Domaćini će tako ugostiti sudionike iz cijele BiH.

Direktor Centra za kulturu Mostar Senad Suljić naveo je kako su pripremili 10 programa i to 2 koncerta - tradicionalni koncert Mostarskih kiša i Adrijan Tarčuki koji će prirediti večer klasične gitare, te dvije promocije knjige: "Moja generacija", autora Avde Hume i knjiga "Priče o dobrim ljudima", autora Milana Račića. Također upriličit će se tri izložbe fotografije "Ljepota različitosti", autorice Sonje Marić, "U vodi svijet", s foto natječaja, te "Ljepote juga", autora Alana Hadžića.

I na kraju, održat će se likovne izložbe Alise Teletović, druga je izložba "Izgubljena zemlja Lemurija", autora Aleksandra Kokotovića, a treća dječjeg vrtića "Ciciban" na temu Stari most i to su do sada namlađi sudionici od tri do šest godina, pojasnio je Suljić.

Zanimljive sadržaje pripremila je i Narodna biblioteka Mostar.

Direktor spomenute ustanove Rasim Prguda kazao je kako su ove godine pripremili tri sadržaja koja će se održavati u Avliji Narodne biblioteke Mostar, u mostarskom naselju Luka.

Druženje i razgovor s dječjom književnicom Elmirom Helać-Mekić planirano je za 21. srpnja u 19.30 sati. Druga manifestacija planirana je za 28. srpnja u 20 sati, a riječ je o promociji knjige "Na margini: likovi u romanima Ćamila Sijarića", autorice Dijane Hadžizukić te izložba pod nazivom "Mustafa Ćeman u vremenu i njegova suradnja s Hamidom Dizdarom", autora Esmira Bašića održat će se 6. kolovoza u 20 sati, istaknuo je Prguda.

Direktor Muzeja Hercegovina Asim Krhan istaknuo je kako je Muzej pripremio četiri sadržaja koja će se održati na otvorenome, u Avliji kuće Džemala Bijedića.

"Pošto je ove godine 70-ta godišnjica rada Muzeja Hercegovina opredijelili smo se da predstavimo nekoliko sadržaja iz naših zbirki iz bogatog fundusa. Jedna se odnosi na arheološku zbirku te je pripremljena izložba vezana za tragove kasno anktičke dekorartivne umjetnosti rađene u kamenu i upriličit će se 12. kolovoza u 19.30 sati", kazao je Krhan.

Također, upriličit će se 10. kolovoza u 19 sati izložba informativnog plakata u Mostaru iz razdoblja socijalističke Jugoslavije gdje je plakat predstavljen kao politički medij u kontekstu socijalizma. Predstavit će se i "Časopis za kulturno i historijsko naslijeđe br.18" koa i digitalna izdanja svih ranijih brojeva 23. srpnja u 20.30 sati.

Direktor Pozorišta lutaka Mostar Edin Kmetaš kazao je kako su pripremili tri programa koja će se održati u velikoj dvorani Pozorišta lutaka. Istaknuo je kako će rezervacije za sva tri događaja biti neophodne zbog pridržavanja epidemioloških mjera.

Riječ je o predstavama namijenjenim za djecu i odrasle.

Prva predstava je 19. srpnja u 11 sati u produkciji Pozorišta lutaka Mostar, a riječ je o predstavi pod nazivom "O nježnosti", čija je autorica i redateljca Ines Pašić. Druga predstava dolazi iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a riječ je o predstavi "Ježeva kućica", u režiji Miroljuba Mijatovića koja će se održati 19. srpnja u 20 sati. Predstava Pozorišta mladih Sarajevo "Tobija", u režiji Maria Drmaća održat će se 28. kolovoza u 20 sati.

Značajan dio programa pripremilo je i Narodno pozorište Mostar.

Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović osvrnuo se na pandemiju koja, kako je kazao, ima itekakvog utjecaja na sadržaj programa, način organizacije i strukturu. Iz tog razloga, kako je naveo, većina sadržaja se održava na otvorenom. Izrazio je uvjerenje da će publika, iako je manji broj sadržaja, imati razloga uživati u onome što je pripremljeno.

Ovogodišnje Mostarsko ljeto završava 28. kolovoza dječjom predstavom "Tobija", redatelja Maria Drmaća, u Pozorištu lutaka Mostar u 20 sati.

Inače, kulturnu manifestaciju "Mostarsko ljeto" organizira pet institucija kulture u Mostaru i to Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, Narodna biblioteka Mostar i Pozorište lutaka Mostar.