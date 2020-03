Dvije rijetke bijele žirafe ubili krivolovci u Keniji

Majku i mladunče pronašli su u utorak mrtve u okrugu Garissa članovi zajednice Ishaqbini Hirola, navodi se u saopćenju za javnost.

"Ovo je vrlo tužan dan za zajednicu Ijare i Kenije u cjelini", rekao je menadžer za zaštitu okoliša Mohammed Ahmednoor u saopćenju za javnost. "Jedina smo zajednica na svijetu koja je čuvar bijele žirafe. Njihovo ubijanje predstavlja udarac ogromnim koracima koje zajednica poduzima na očuvanju rijetkih i jedinstvenih vrsta i poziv na buđenje za stalnu podršku naporima očuvanja."

Kenijska služba za zaštitu divljih životinja pozvana je u konzervat nakon što je javljeno da dvije žirafe nisu viđene neko vrijeme, javio je CNN. Kada su njihovi skeletni ostaci pronađeni i fotografirani, procijenjeno je da su oni bili mrtvi najmanje četiri mjeseca. Kenijska služba za divlju prirodu sada istražuje smrtne slučajeve.

U konzervatu je ostala samo jedna bijela žirafa, mužjak za kojeg se vjeruje da jedini živi, ​​navodi CBS News.

Ova rijetka boja žirafa nastala je genetskim stanjem zvanim leucizam, koji sprečava neke stanice kože da proizvode pigment, objasnio je The New York Times. Razlikuje se od albinizma po tome što životinje sa leuizmom i dalje mogu stvarati melanin u svom mekom tkivu, a oči su im obično tamnije nego crvene. To je dokumentovano kod ptica, lavova, riba, pauna, pingvina, orlova, i zmija, prenosi BBC News.

"Ovo je dugoročni gubitak s obzirom na to da su genetičke studije i istraživanja, koja su istraživači provodili u to područje, sada otišli u gubitak", rekao je Ahmednoor u saopćenju za javnost. "Pored toga, bijela žirafa bila je veliki poticaj turizmu na tom području."

Bijelo tijele žirafe prijavljeno je i u Tanzaniji 2015. godine, prenosi The New York Times, ali CNN je prenio da nije poznato šta je sa njom.

Žirafama općenito prijeti krivolov i gubitak staništa širom Afrike, gdje je njihova populacija za 30 godina opala za 40 posto, navodi afrički fonda za divljinu.