Festival 'Slovo Gorčina' od 24. do 26. srpnja u Stocu

Turističkim obilaskom Stoca i predstavljanjem projekta "Stolac: raskršće civilizacije" u petak, 24. srpnja, počinje Festival kulture "Slovo Gorčina", istaknuto je u srijedu na konferenciji za novinare u Mostaru.

Ovogodišnji program trajat će do 26. srpnja, a na današnjoj konferenciji je predstavljen program festivala.

Predsjednik Udruženja "Slovo Gorčina" Gorčin Dizdar istaknuo je kako su usprkos svim problemima odlučili i ove godine održati festival uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Po njegovim riječima, ove godine festival se neće održavati na povijeno-kulturnim lokacijama, odnosno na lokaciji nekropole stećaka Radimlja i Stari grad Vidoški. Zbog epidemiološke situacije većina programa održat će se u kampu "Heaven in Nature" koji se nalazi pored Stoca, na velikoj površini pored rijeke Bregave gdje će biti moguće pridržavati se svih propisanih mjera zaštite.

Dizdar je istaknuo da je ovogodišnji gost pjesnik Semezdin Mehmedinović. U subotu, 25. srpnja, planirane su dvije manje izložbe u Makovoj hiži, a riječ je o grafikama Admkira Mujkića pod nazivom "Land in Exile" te izložbi Aleksandre Kokotović iz Srbije pod nazivom "What Remins Behind".

Također, istoga dana održat će se književna tribina pod nazivom "Na pravoj strani historije: književnost i društvena odgovornost", a nakon toga Baybook predstavlja tri autora Nenada Rizvanovića, Igora Borozana i Đurđicu Čilić.

Planirana su i dva koncerta, i to Mustra Orchestra 24. srpnja u 22 sata i koncert DJ set After Affair koji će se održati u kampu 25. srpnja od 21 sat.

Zadnjeg dana festivala u nedjelju, 26. srpnja, održat će se promocija knjige dobitnika prve nagrade Mak Dizdar 2019. godine Vernesa Subašića "Papagaj Sloboda", a na samom zatvaranju festivala planiran je događaj "Otvoreni mikrofon: poezija u Avliji Makove hiže", koju će voditi stolački pjesnik Alden Idriz.

Dodjela nagrada za mlade pjesnike "Mak Dizdar" održat će se prvog dana festivala, a ove godine je na natječaj za nagradu pristigao rekordan broj rukopisa iz regije, i to 68 prijava, a tri autorice su odabrane kao najbolje i one će biti gosti festivala. Riječ je o autoricama Vladani Perlić, Sari Bajić i Azemini Šehić.

Prošlogodišnji član žirija Adnan Žetica istaknuo je kako su nagrađena tri rukopisa, i to Azemina Šehić za rukopis "Arheologija tijela", Sara Bajić "Kamen, školjka, papir" i Vladan Perlić "Kako su me vanzemaljci ubijedili da taj patrijarhat i nije nešto".

O projektu "Stolac: raskršće civilizacija" govorila je rukovoditeljica tog projekta Ruba Velagić koja je podsjetila je da je Fondacija "Mak Dizdar" započela njegovu implementaciju u ožujku ove godine.

Projektom je predviđeno povećanje broja turističkih posjeta općini Stolac kroz stvaranje i promoviranje nove turističke rute koja uključuje kulturno-povijesno naslijeđe Stoca.