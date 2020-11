Magla smanjuje vidljivost na dionicama uz rijeke i jezera

Jutarnja magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama uz riječne tokove i jezera, posebno na magistralnom putu Konjic-Jablanica, te mjestimično dionice uz rijeku Unu. Savjetuje se opreznija vožnja, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Na magistralnom putu Prozor-Jablanica saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Široki Brijeg-Mostar (od ulaza u Mostar do Balinovca) saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Zbog smanjenja gužve, mole se vozači koji dolaze iz Širokog Brijega i Čitluka ili idu ka istima, da koriste alternativni pravac Mostar-Rodoč-Varda-Čule i obratno.

Još danas od 08 do 16 sati zbog radova na dionici regionalnog puta R-906 Bijele Vode-Šabići (poddionica Šakote-Lukavac) obustavlja se saobraćaj.

Zbog radova na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putevima: Maglaj-Doboj (raskrsnica na ulazu u Maglaj), Vitez-Travik (Bila), Olovo-Kladanj (Olovske Luke), Stupari-Živinice, Pelagićevo-Srebrenik-Šićki Brod, Livno-Kamensko i Šešlije-Modriča.

Svakog radnog dana od 23 do 08 sati na relaciji Doljani-Žitomislići-Buna-Dračevice-Podveležje, kreće se vangabaritni prevoz. Vozače koji u navedenom periodu koriste ovu relaciju molimo za oprez i poštivanje uputa ovlaštenih lica iz pratnje.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć od 07 do 19 sati, saopćava BIHAMK.

„VEŽI SE-SIGURNOSNI POJAS SPAŠAVA ŽIVOT“. Sigurnosni pojasevi su najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu, kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i zato VEŽITE SIGURNOSNI POJAS ZA VRIJEME VOŽNJE, BEZ OBZIRA KOLIKO KRATKO VOŽNJA TRAJALA !

Budite naš izvještač sa ceste. Obavijestite nas o obustavama saobraćaja, kao i drugim izmjenama u režimu saobraćanja, putem našeg sms broja 062-090-080.

U skladu sa Ugovorom koji je potpisan sa JP Ceste FBiH o obavljanju poslova pomoć-informacije na javnim cestama u dijelu Federacije BiH, BIHAMK je dužan da, bez naknade, svakom motorizovanom učesniku u saobraćaju godišnje pruži tri usluge tehničke pomoći na cesti, a najviše jednu uslugu tokom mjeseca, sa ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje. Ukoliko se kvar ne može otkloniti BIHAMK je dužan i ukloniti vozilo sa kolovoza i prevesti ga do baze AMK, najbližeg servisa ili parkinga na udaljenost od maksimalno 3 kilometra od lokacije kvara. Vozilima koja se nalaze u kvaru izvan ceste na javnim parkinzima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti. Vozila izvan ceste nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju. Besplatne usluge pomoći na cesti BIHAMK je obavezan pružiti učesnicima u saobraćaju u sljedećim kantonima: Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Sarajevski, Srednjebosanski (u zoni odgovornosti Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Donji i Gornji Vakuf) i Hercegovačko-neretvanski (u zoni odgovornosti Konjic, Jabanica, Prozor-Rama i grad Mostar).

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

GP Orašje-Lončari, zbog sanacionih radova u blizini graničnog prelaza, saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Šićki Brod-Srebrenik, usporeno saobraćanje-jednom trakom (most preko rijeke Tinje u mjestu Potpeć, kao i radovi u blizini petlje Šićki Brod).

Pelagićevo-Srebrenik, zbog sanacionih radova u mjestu Špionica saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

M-1.9

Gradačac-Ormanica (izlaz iz Gradačca), zbog radova na sanaciji klizišta, saobraća se naizmjenično- jednom trakom.

M-5

Bihać-Ripač (Pritoka), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Ključ-Mrkonjić Grad (tunel Dragoraj), zbog izvođenja radova saobraćaj se od ponedjeljka od 08 sati do petka do 16 sati obustavlja u tunelu.Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini tunela.

Vitez-Travnik, (Bila) zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Gromiljak-Blažuj (Han Ploča-Kobiljača), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz povremene kraće obustave.

Rogatica-Ustiprača, u toku su radovi na sanaciji tunela Brčigovo, zbog čega se saobraća usporeno.

M-6.1

Posušje-Široki Brijeg, zbog radova u mjestu Vranići, saobraća se jednom trakom-naizmjenično.

Široki Brijeg-Mostar, (od ulaza u Mostar do Balinovca). zbog sanacionih radova saobraća se jednom trakom, naizmjenično. Zbog smanjenja gužve, mole se vozači koji dolaze iz Širokog Brijega i Čitluka ili idu ka istima, da koriste alternativni pravac Mostar-Rodoč-Varda-Čule.

M-14.1

Pelagićevo-Gradačac (Turić), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08:15 do 15:05 sati radnim danima, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-14.2

Drvar-Bosansko Grahovo (Resanovci), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-16

Livno- Šuica (Stežanj- Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene kraće obustave.

Livno-Kamensko, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom (postavljeni semafori).

M-16.2

Prozor-Jablanica Zbog radova u tunelu Jasen putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

M-17

Paprasko-Ostrožac, u toku su radovi na izgradnji kablovske veze, zbog čega se saobraća usporeno.

Maglaj-Doboj ( raskrsnica na ulazu u Maglaj) zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Šešlije-Modriča, zbog radova na mostu preko rijeke Veličanke, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Petlja Blatuša kod Zenice, zbog radova na sanaciji mosta na petlji Blatuša za saobraćaj je zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša prema Sarajevu. Saobraćaj je preusmjeren na privremene kružne tokove.

M-18

Olovo-Kladanj, zbog radova na mostu preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Stupari-Živinice, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Živinice-Šićki Brod, u naselju Husino izvode se radovi svakim danom (osim nedjelje), saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Vogošća, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrsnice ispred hotela „Sunce“ saobraća se usporeno.

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-19.2

Kladanj-Vlasenica (u Turalićima, most preko potoka Jezernica) sanacioni radovi, u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini-naizmjenično propuštanje vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-425 rotor Tromeđa-rotor Trebižat, zbog radova putnička vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, dok teretna vozila i autobusi ne mogu proći.

R-442 Hadžići-Igman-Krupac (raskrsnica sa lok.put Grkarica-Babin do), zbog radova na izgradnji kružnog toka od 7 do 17 sati, saobraća se usporeno.

R-445 Semizovac-Ilijaš (Bosanski put) zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se usporeno.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

KANTON SARAJEVO

-Zbog izvođenja radova na sanaciji tramvajske pruge na dionici „S“ krivina-tramvajsko stajalište Marijin dvor, izmjenjen je režim saobraćanja na pružnom prelazu „S“ krivina u ulici Zmaja od Bosne. Od 06 do 18 sati saobraća se usporeno u dvije saobraćajne trake. Od 18 do 06 sati saobraćaj je na navedenoj dionici obustavljen. U vrijeme izvođenja radova alternativni pravci su ulice Franje Račkog-Vilsonovo šetalište-Kotromanića i izlazi na ulicu Hiseta.

Do srijede (04.11.) do 06 sati obustavljen je saobraćaj na dijelu krajnje desne saobraćajne trake (tramvajske šine) u ulici Zmaja od Bosne (smjer Ilidža-Baščaršija) na dionici od ukrštanja ulica Zmaja od Bosne-Vrbanja do raskrsnice ulica Vrbanja-servisna saobraćajnica ulaza u garažu trgovačkog centra SCC (III faza radova).

- Zbog sanacionih radova etapno se obustavlja saobraćaj od 07 do 18 sati u ulici Čobanija.

-Zbog izvođenja radova u tunelu u ulici Halida Kajtaza, saobraćaj se od 07 do 17 sati obustavlja u desnoj tunelskoj cijevi u smjeru od Tehničke škole prema naselju Ciglane i preusmjerava u lijevu tunelsku cijev.

-Zbog izvođenja radova na izgradnji isključne trake za industrijsku zonu na Zapadnom prilazu gradu (smjer Ilidža-Blažuj), u vremenu od 07 do 17 sati, saobraća se usporeno, jednom trakom.

-Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavlja se saobraćaj u ulici Danijela Ozme, u vremenu od 07 do 18 sati.

- Zbog sanacionih radova od 22 do 06 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Drinska (od raskrsnice sa ulicom Hamdija Čemerlića do raskrsnice sa ulicom Adema Buće).

- Zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 18 sati dolazi do etapnih obustava saobraćaja u ulicama: Ašikovac, Kartal i Šejh Mehmedova.

- Zbog utovara i istovara građevinskog materijala od 08 do 20 sati u ulici Radenka Abazovića saobraćaj se obustavlja u trajanju od 60 minuta (nakon čega se vozila propuštaju 60 minuta).

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Fra Matije Divkovića, Gornja Breka, Avde Palića, Gazin han, Bjelave, Mehmeda Handžića, Hrasnička cesta, Blagovac-Tihovići, Donja Jošanica, Alije Kučukalića (kod objekata „ADA“ i „IZVOR“), Iza Hrida (kod br.58), Lepenička, Humska, Trebevićka, Emila Zole, Senada Poturka Senčija, Patriotske lige, Budakovići, Mandrina, Kartal Gornji, Kartal Donji, Kolodvorska, Ruđera Boškovića, Butmirska cesta, Dženetića čikma, Hrasnička cesta, Ivana Cankara, Hamdije Čemerlića, Grbavička, Zmaja od Bosne, Mula Mustafe Bašeskije, Branilaca Šipa, Džemala Bijedića (kod br.202), Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajališta Otoka), Čobanija i Hamdije Kreševljakovića.

LIVNO

U toku je izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta M-15 i ul. Blajburških žrtava. Svakim danom (osim nedjelje) saobraćat će se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.