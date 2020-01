Magla u kotlinama i uz riječne tokove smanjuje vidljivost

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na širem području Maglaja, Jajca, Donjeg Vakufa, Bihaća, Ključa, Orašja, Odžaka, Jablanice, Sarajeva, Zenice, Visokog, Kaknja i Gračanice, te ponegdje uz rijeke Drinu, Savu, Vrbas i Lašvu.

Na zasjenjenim dijelovima puteva u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima, zbog niske temperature upozorava se na mjestimičnu poledicu. Skreće se pažnja i na učestale odrone i savjetuje oprezna vožnja.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05.00 do 21.00 sat. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima: Jajce-Crna Rijeka (Zdaljevac), Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Lanište-Ključ.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.