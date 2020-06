Magla u kotlinama i uz riječne tokove

Mokar ili vlažan kolovoz, kao i povećana opasnost od odrona, karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove.

Savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uvjetima i stanju na putevima

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Za danas je najavljen početak radova na sanaciji mosta preko rijeke Ljubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji će biti obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik (na putu Srebrenik-Šićki Brod), saobraća se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori).

Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Bosna i Hercegovina otvorila je granice prema: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Odluka se odnosi samo na građane te tri države, dok državljani ostalih zemalja u BIH mogu ući zbog poslovnih obveza (pod uslovom da posjeduju poziv pravnog lica iz BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOV-2, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska).

Ulazak u Hrvatsku dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Detaljnije informacije za ulazak u Hrvatsku mogu se pogledati OVDJE. Privremeno su zatvoreni svi granični prelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Srbija je otvorila granične prijelaze za putnički i robni saobraćaj. Crna Gora je otvorila granice za državljane BiH, saopćeno je iz BIHAMK-a.