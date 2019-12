Muzej umjetnosti Metropolitan posvećen prikazu kineske umjetnosti

Kao jedan od najposjećenijih muzeja na svijetu, Muzej umjetnosti Metropolitan, veoma je posvećen da ljudima pruži "pravi osjećaj veličanstvenosti kineske umjetnosti", izjavio je stariji kustos muzeja za Xinhuu u nedavnom intervjuu.

Muzej se nada da će posjetitelji iz Kine, najbrojniji od međunarodnih posjetilaca, osjećati ponos zbog svoje historije i kulture i zbog načina na koji su izložene umjetnine, dodao je on.



Metropolitan je počeo sakupljati kinesku umjetnost 1879. godine kupovinom nekih 1.000 kineskih keramičkih umjetnina, jer su mnogi Amerikanaca koji su sakupljali evropsku umjetnost željeli da umjetnost iz dinastije Qing bude zajedno sa starim majstorskim slikama kao ukras za dom, rekao je Hearn, koja radi u Metu od 1971. godine.



Tokom više od jednog stoljeća razvoja, posebno nakon značajnog širenja azijskog odjela za umjetnost 70-ih, današnja kineska umjetnička zbirka na Metu sastoji se od više od 14.000 komada žada, bronzera, laka, tekstila, keramike i djela u drugim medijima, a datiraju od trećeg milenijuma prije nove ere do danas.



- To je bilo moguće zbog velikodušnosti njujorških pokrovitelja i kolekcionara - rekao je Hearn.



Od 1980. godine Met je počeo priređivati ​​posebne izložbe na kojima je predstavljena kineska umjetnost, a više od 100 primjeraka bronzanih predmeta, koji su datirali do prije više od 3.000 godina, posuđeni su od muzeja širom Kine.



Tokom proteklih decenija, sve aktivnija bilateralna razmjena omogućila je niz uspješnih izložbi na obje strane. Preko 355.000 posjetilaca u periodu od oko 100 dana uspjelo je da vidi izložbene predmeta koji datiraju iz dinastija Qin i Han.



- Mislim da je to bila 18. izložba koju smo napravili u saradnji s Kinom. Ponosni smo na činjenicu da imamo dugu tradiciju rada s kineskim muzejima. Naše kolege u muzejima u Kini istinski podržavaju ono što pokušavamo učiniti - rekao je šef odjela.