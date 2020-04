Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove jutarnja magla

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove dolazi do smanjene vidljivosti zbog jutarnje magle, pa se poziva na pojačan oprez.

Frekvencija vozila je slabijeg intenziteta, a vozači se mole da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Potpuna zabrana kretanja na području BiH na snazi je od 20.00 sati do 05.00 sati.

Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce)obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.