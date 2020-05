Na MP Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj saobraća se naizmjenično zbog klizišta

Na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj zbog klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu regulaciju (semafori)

Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Na izlazu iz Doboja (smjer prema autoputu i Derventi) u naselju Bare izvode se sanacioni radovi, zbog čega se od 07 do 18 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce), zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj se obustavlja od 08 do 16 sati. Iza 16 sati u funkciji je jedna traka (naizmjenično propuštanje vozila).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05.00 do 21.00 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sati do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Od ostalih puteva sa aktulenim sanacionim radovima izdvajamju se putevi: Tuzla-Orašje, Jelah-Doboj, Donja Orahovica-Šićki Brod, Prozor-Jablanica, Sarajevo-Vogošća, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje i Sarajevo-Trnovo.

Na GP Bosanska Gradiška pojačan je promet teretnih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Apeluje se na vozače da voze opreznije i da se obavezno pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.



U RS-u dozvoljeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta i u dane vikenda. Ostaje i dalje na snazi potpuna zabrana kretanja u vremenu od 22 sata do 05 sati ujutro.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).

Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Srbija je zatvorila granične pijrelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Naplatno mjesto Sarajevo zapad (smjer Sarajevo-Tarčin), zbog radova na sanaciji klizišta, saobraćaj se preusmjerava iz vozne u preticajnu traku.

Visoko-Kakanj (Dobrinje), zbog radova na sanaciji mosta saobraćaj je obustavljen i preusmjerava se dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.



MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Tuzla- Orašje zbog radova u tunelu Ormanica, kao i na rekonstrukciji crne tačke "Husino" (Pelagićevo-Srebrenik), saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-4

Jelah-Doboj, zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Radušice, saobraća se privremenom obilaznicom.

Donja Orahovica-Šićki Brod, zbog sanacionih radova kroz naselje Miričina saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-4.2

Cazin-Skokovi, zbog sanacionih radova na mjestu radova od 08 do 16 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Jajce-Donji Vakuf, (tunel Vinac), zbog sanacionih radova u tunelu , saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Kiseljak-Busovača, na dvije dionice (Busovača-Draga i Jehovac-Brestovsko) u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraća naizmjenično-jednom trakom.

M-6

Grude-Ljubuški (ulaz u Ljubuški), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-6 .1

Tomislavgrad-Posušje (Mesihovina-Bukovica-Mrkodol), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-16.2

Prozor- Jablanica (Lug), zbog radova na sanaciji slijeganja trupa ceste i potpornog zida, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-14

Srbljani-Bosanska Krupa (kanjon Une) ,u toku su sanacioni radovi, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno.

M-14.1

Pelagićevo-Gradačac (Turić), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08:15 do 15:05 sati radnim danima, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-15

Livno (raskršće Gorica), zbog radova na rekonstrukciji raskršća saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Ključ-Sanski Most, zbog sanacionih radova kroz naselje Tomina saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-16.2

Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, zbog radova na izgradnji pješačkog podhodnika saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (Gračanica), zbog sanacionih radova na mostu preko rijeke Bunte saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini.

M-17

Ilidža-Blažuj, zbog radova na redovnom održavanju, povremeno se saobraća usporeno.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Zenica-Nemila, u toku su radovi na asfaltiranju u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05 do 00:30 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom. U terminu od 00:30 do 05 sati saobraćaj je obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Kladnj centar, zbog sanacionih radova na mostu saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Sarajevo-Vogošća (skretanje za Blagovac), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-19.2

Ormanica-Gradačac (Kerep), u toku su sanacioni radovi zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom.



REGIONALNI PUTEVI

R-412 Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Crna Rijeka-Bjelajce),zbog sanacionih radova saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

R-413a Čajdraš-Ovnak, zbog izvođenja asfalterskih radova na poddionici Grm-Lokvine, danas će od 7 do 17 sati saobraćaj biti obustaveljen i preusmjeren na putni pravac Lokvine-Visokovci-pekara „Buro“. Dana 09.05 obustava će biti na snazi od 08 do 13 sati, kad će saobraćaj biti preusmjeren na putni pravac Stranjani- Gradišće- Tetovo.

R-444 Breza-Vareš (ulaz u Vareš) u toku su sanacioni radovi zbog čega se saobraća jednom trakom, naizmjenično.

R-445 u Kaknju, zbog radova na uređenju obale rijeke Bosne, na regionalnom putu (od Cementarskog mosta do Mosta mladih) vozila tokom dana saobraćaju jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

R-445 Moštre- Visoko (naselje Moštre), zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Za vrijeme izvođenja radova putnički saobraćaj je preusmjeren na lokalnu cestu Šareni Hanovi- nadvožnjak- Donja Zimča a teretni na autoput A-1 Kakanj- Visoko.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

KANTON SARAJEVO

- Zbog sanacionih radova, obustavlja se saobraćaj u ulici Brezanska (od spoja sa ulicom Safeta Zajke do raskrsnice sa ulicom Safeta Ahmetspahića), u vremenu od 08 do 17 sati.Alternativni pravac za vrijeme obustave je Brezanska-Brezanska čikma-Viteška-Safeta Zajke i obratno.

- Etapna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta koji spaja naselja Binježevo i Miševiće, zbog radova na izgradnji gasne mreže.

- Etapna obustava saobraćaja od 08 do 16 sati u ulici Splitska (od raskrsnice sa ulicom Radnička do spoja sa ulicom Emerika Bluma), zbog izvođenja sanacionih radova.

- Etapna obustava saobraćaja od 08 do 16 sati u ulici Armaganuša (od raskrsnice sa ulicom Čekaluša do spoja sa ulicom Kevrin Potok), zbog izvođenja sanacionih radova.

-Etapna obustava saobraćaja od 08 do 16 sati u ulici Sarač Ismailova (od raskrsnice sa ulicom Zaima Šarca do spoja sa ulicom Mehmed-paše Sokolovića), zbog izvođenja sanacionih radova.

- Zbog radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici ulica: Hamdije Čemerlića, Put života i Krupska obustavljen je saobraćaj u ulici Put života (od skretanja za autobusnu stanicu prema ulici Hamdije Čemerlića, dok se suprotna kolovozna traka prereguliše u dvosmjerni režim saobraćanja) i ulici Krupska (od ulice Hamdije Čemerlića do skretanja za tržne centre), gdje je saobraćaj obustavljen u oba smjera.

-Zbog radova na izgradnji gasne mreže obustavljen je saobraćaj u ulici Svetozara Ćorovića, dok se u ulici Nahorevska saobraća usporeno.

- Zbog utovara i istovara građevinskog materijala od 08 do 20 sati u ulici Radenka Abazovića saobraćaj se obustavlja u trajanju od 60 minuta (nakon čega se vozila propuštaju 60 minuta).

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Hadžiabdinica, Hamdije Ćemerlića (raskrsnica sa Vilsonovim šetalištem), Amira Krupalije, Kolodvorska, Nahorevska, Safeta Hadžića, Branilaca Šipa, Dobroševićka, Lužansko Polje, Joze Penave, Koševo, Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale), Fra Matije Divkovića, Ivana Cankara, Bare kod Stupa, Franca Lehara, Kranjčevićeva, Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajalište „Otoka“, smjer Baščaršija-Ilidža), Čobanija i Hamdije Kreševljakovića, saopćeno je iz BIHAMK-a.