Na putevima u BiH saobraćanje po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu

Na putevima u BiH saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, dok na pojedinim dionicama u višim predjelima skreće se pažnja na moguće nailaske na poledicu. Upozorava se na učestale odrone na brojnim dionicama i savjetuje opreznija vožnja. Napominju se vozači da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog izvođenja neophodnih radova na petljama Kakanj i Visoko na autoputu A-1 saobaća se usporeno, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, gdje se saobraća naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima. U noćnim satima (23-04:30 sati) na ovoj dionici saobraćaj se obustavlja.

Na magistralnom putu Prozor-Jablanica saobraćaj je i dalje obustavljen zbog radova u tunelu Jasen. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Zbog aktuelnih radova izdvajaju se i putevi: Klašnice-Laktaši, Drvar-Bosansko Grahovo, Rogatica-Ustiprača i Kaonik-Gromiljak.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Blažuj-Kiseljak (Han Ploča-Kobiljača), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz povremene kraće obustave.

Kaonik-Gromiljak, zbog izvođenja radova na mostu preko rijeke Ivančice u Busovači, saobraća se jednom trakom-naizmjenično.

Rogatica-Ustiprača, u toku su radovi na sanaciji tunela Brčigovo, zbog čega se saobraća usporeno.

M-6.1

Posušje-Tomislavgrad (naselje Čitluk), zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-14.2

Drvar-Bosansko Grahovo (Resanovci), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-16

Klašnice-Laktaši , zbog radova na izgradnji kružnog toka u Laktašima saobraćaj je obustavljen. Putnička vozila preusmjeravaju se na obilaznice u neposrednoj blizini, dok se teretna vozila (osim vozila dostave ) preusmjeravaju na autoput.

Livno-Šuica (Stežanj- Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene kraće obustave.

M-16.2

Gračac (Prozor), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Prozor-Jablanica, zbog radova u tunelu Jasen putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

M-17

Konjic-Jablanica, zbog radova u tunelu Crnaja tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima, dok se u noćnim satima (23-04:30 sati) saobraćaj obustavlja.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Petlja Blatuša kod Zenice, zbog radova na sanaciji mosta na petlji Blatuša za saobraćaj se zatvara pravac Zenica-Doboj i ulaz iz pravca Sarajeva u Zenicu.

Počitelj, zbog izgradnje pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Hutovo-Stolac, zbog radova u mjestu Cerovica saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

REGIONALNI PUTEVI

R-425a Tromeđa-Zvirovići, zbog asfaltiranja obustavlja se saobraćaj od 07:30 do 18 sati (od mosta u Miletini-kružna raskrsnica Atlas i sama kružna raskrsnica Atlas). Saobraćaj iz pravca Čapljine preusmjerit će se desno prije mosta u Miletini za Međugorje, a iz pravca Čitluka prema Čapljini na alternativni pravac Čitluk-Mostarska vrata-Čapljina.

R-426 Hutovo-Ravno (Velja Međa-Trnčina), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene obustave.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri (Mehorići), zbog oštećenja mosta preko rijeke Trstionice obustavljen je saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na dionicu Kakanj-Tršće-Ponijeri.

R-469 Živinice-Banovići (Oskova), zbog radova u vremenu od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

KANTON SARAJEVO

-Zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju obustavlja se saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone u ulici Kenana Brkanića (od OŠ Zajko Delić do raskrsnice sa ulicom Slatinski put).

- Zbog izgradnje objekta u ulici Čadordžina, obustavlja se saobraćaj u vremenu od 09 do 13 sati.

- Zbog radova na rekonstrukciji potpornog zida, obustavlja se saobraćaj u dijelu ulice Hulusina.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Muse Ćazima Čatića, Put Mladih Muslimana, Kolodvorska, Dženetića čikma, Branilaca Šipa i Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale), saopćeno je iz IC BIHAMK-a.