NAFF 2020: Francuski i ruski filmovi najbrojniji i najkvalitetniji

Četvrti dan online izdanja Festivala animiranog filma u Neumu završio je projekcijom 10 filmova u natjecateljskom programu.

Najviše prikazanih filmova dolazi iz Francuske, ali su se tu našli i filmovi iz Irana, Češke Republike, Francuske, Kine, Njemačke, Latvije i Izraela, priopćili su organizatori.

U sklopu 10 vrhunskih ostvarenja iz svijeta animacije smjestio se i film 'St. Moritz' iz Izraela, autora Josepha Balaclava. Film govori o odnosu sina i majke, koji je na testu tijekom procesa čišćenja kuće.

''Prvo je trebao biti dokumentarac, ali je bila katastrofalna ideja. Pa sam krenuo s animacijom. Krenuo sam od imena St.Moritz., jer kad god bih došao kući, trebalo bi ju čistiti, a tu je u blizini uvijek bio produkt za čišćenje pod imenom St.Moritz, toksična supstanca nazvana po glamuroznom mjestu na Alpama'', kazao je autor filma Joseph Balaclav.

Naglasio je i kako je animacija vrlo komplicirana, da je cijeli proces bio jako težak i zbog činjenice da je priča osobna. Dodao je i kako je u Izraelu industrija animacije mala, te da je teško dobiti novac za produkciju filma.

O stanju produkcije animiranog filma govorio je i autor španjolskog filma 'The Great Corelli', Abel Carbajal. Carbajal je pojasnio kako je Španjolska nekoć imala nekoliko dobrih stop-motion studija, a upravo njegov film je urađen u stop-motion tehnici.

''Nisam siguran oko trenutne situacije ali ono što sam čuo jeste da je vrlo teško financirati stop-motion produkcije. Zato je mnogo stop-motion animatora i umjetnika iz ove zemlje uglavnom prisiljeno seliti i raditi negdje vani u većim produkcijama, kao što je to primjer u mom slučaju'', kazao je on.

Njegov film 'The Great Corelli' priča je o mladom i uspješnom mađioničaru, čija karijera kreće nizbrdo u momentu kada najbolji trikovi propadnu.

''Oduvijek sam volio magiju, otkako sam bio dijete. Kada sam odlučio uraditi stop-motion diplomski kratki film, nekako mi je bilo smisleno uraditi film o magiji. Na neki način je stop-motion magija je za mene. To je trik, iluzija. Pretpostavlja specifične tehnike koje kreiraju iluziju ne samo pokreta nego i života i misli u animiranim objektima. To je samo po sebi fascinantno a film o mađioničaru to sve nekako povezuje i ima smisla'', izjavio je španjolski autor Abel Carbajal.

Hoće li priča o magiji imati 'magiju' i donijeti neku od nagrada na ovogodišnjem izdanju NAFF-a – odlučuju članovi stručnog žirija. Jedna od njih ove godine je i Iva Ćirić iz Srbije, koja je prošle godina na NAFF-u za film 'Florigami' dobila nagradu u čast oskarovca Dušana Vukotića. No, za razliku od prošlogodišnjeg izdanja Festivala, ove godine online verzija nudi potpuno drugo iskustvo.

''Drago mi je da se Festival uopće održava pa makar i online, iako nemam osjećaj da sam na Festivalu. Pogledala sam online sve filmove i nedostaje mi ta komunikacija s drugim ljudima, razmjena mišljenja, iskustva, upoznavanje kolega koji se bave animacijom i gledanje filmova na velikom platnu'', kazala je Iva Ćirić.

Za Ćirić je, kako ističe, najvažnija režija i poruka filma, iako je ocjenjivala sve kriterije. A najbolji filmovi animiranog filma prema njezinom mišljenju dolaze iz dvije europske države.

''To su Francuska i Rusija, tek zatim dolaze filmovi iz Velike Britanije, Belgije i Njemačke. Francuska ima najveću produkciju kratkog animiranog filma i uopće autorskog likovnog izraza, a njihovi filmovi su izuzetno likovno napredni. Mnogo investiraju u filmsku umjetnost inače. Rusija je također rame uz rame sa Francuzima, kada je kvalitet produkcije animiranog filma u pitanju'', dodala je ona, te objasnila kako je selekcija ove godine na NAFF-u izuzetno dobra i šarolika.

Inače, ove godine na natječaj je pristiglo rekordnih 1960 animiranih filmova iz 90 zemalja svijeta, od kojih je 67 ušlo u natjecateljski program i 31 film u program panorama. Filmovi koji se prikazuju u ove dvije kategorije dolaze iz 33 zemlje svijeta.

Festival se završava 2. srpnja kada će zbrojem ocjena pet članova stručnog žirija biti dodijeljeno osam nagrada: Grand Prix, najbolja 2D animacija, najbolja 3D animacija, najbolja animacija glina - lutke, najbolja glazba, najbolji studentski film, nagrada za likovnost i nagrada "Dušan Vukotić".