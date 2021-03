Objavljena knjiga priča za djecu 'Najjača riječ' Lidije Pavlović-Grgić

Zbirka priča za djecu "Najjača riječ" Lidije Pavlović-Grgić objavljena je nedavno u izdanju IK "Planjax" iz Tešnja, a uz potporu Fondacije za izdavaštvo. Knjiga je na 100 stranica obuhvatila 25 kratkih priča nastalih posljednjih deset godina, koje je Pavlović-Grgić i ilustrirala.

Većina priča predstavljena je u časopisima za književnost "Cvitak", "Riječ" i "Susreti" te kroz različite književne programe za djecu.

- Pišući i ilustrirajući, vratila sam se u svoje djetinjstvo obilježeno velikim prijateljstvima, dragocjenim sjećanjima i važnim životnim lekcijama, što je vidljivo, primjerice, u pričama '(Dr)užina' i 'Vila crtačica'. Na pisanje su me poticali i doživljaji moje kćeri Meri kojoj je knjiga posvećena, pa se ona može prepoznati u više priča - kazala je za Fenu Lidija Pavlović-Grgić.

Ona je također istakla da je često inspiriraju i uspomene njenih prijatelja te djece koju susreće.

- Dakle, družba s malom i velikom djecom je nepresušno vrelo inspiracije i velika radost - rekla je Pavlović-Grgić, istaknuvši i lijepu suradnju s ekipom iz IK "Planjax".

Pavlović-Grgić piše i za djecu i za odrasle, a "Najjača riječ" je njezino četvrto djelo za djecu. Prema riječima recenzentice Milene Rudež, ta knjiga donosi pregršt veselih dječijih zgoda uz motive koji će pobuditi dječiju maštu, kreativnost i želju za igrom.

- Karakteristično je za priče u ovoj knjizi da su protkane humorom i vedrinom koji su itekako potrebni tamo gdje se uči, igra, druži i razgovara, kako u kući, tako i u školi i drugdje. Posebno će nas nasmijati priče 'Medvjeđa usluga', 'Ostavi se računala!', 'Klaunov slobodan dan' i 'Matematički zalogajčići' - zapisala je Rudež, istaknuvši i kako posebno mjesto u zbirci pripada prijateljstvu koje se njeguje i pamti doživotno.

Čitanje ove knjige, zapisala je Rudež, može i odraslima donijeti veselje, vratiti ih u djetinjstvo, zamisliti ih o važnim životnim temama.

- Junaci ovih priča često odgovaraju na pitanje: 'Što ja mogu učiniti da svijet učinim ljepšim mjestom?' Dajući odgovore, oni poručuju kako svaki čovjek u sebi nosi sjeme dobrote iz kojeg se trudom i pokazivanjem empatije može ostvariti sreća. A ako se na kraju upitamo koja je riječ doista najjača, odgovor je sasvim jednostavan – ona koju nosiš u svojem srcu - smatra Rudež.

Recenzentica Marija Fekete-Sullivan podvukla je da zbirka ima niz poruka i pouka te da kroz različite situacije na nenametljiv način educira i usmjerava najmlađe na istinske vrijednosti, poput empatije te činjenje dobrih djela.

- U jezgrovitim, pitkim i upečatljivim pričama jednostavno pršti ljubav prema djeci i majčinska odlučnost da se potomcima pruži najbolje čime raspolažemo - navela je Fekete-Sullivan.

Kad je riječ o promocijama, autorica kaže da će zbog aktualnih okolnosti vezanih za pandemiju koronavirusa sačekati bolja vremena za susrete uživo, ali svakako knjigu namjerava predstavljati kroz online programe. Jedan od njih je predviđen za 16. juni u sklopu "Književnih večeri srijedom" koje organizira Društvo bh. pisaca, prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj.

Krajem prošle godine objavljena je i zbirka priča Pavlović-Grgić na engleskom jeziku "The Richest Child Around" u izdanju digitalne izdavačke kuće "Style Writes Now", a pod uredničkom palicom i u prijevodu književnice i prevoditeljice Marije Fekete-Sullivan. Ta knjiga je sad dostupna i kao kindle izdanje na Amazonu na linku:VIDEO