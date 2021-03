Omladinski Film Festival Sarajevo objavio poziv za prijave na OFF Film Camp

Omladinski Film Festival Sarajevo je objavio poziv za prijave na jedinstveni filmski kamp. Konkurs se odnosi na mlade filmske autore i ljubitelje filmske industrije iz čitavog svijeta.



OFF Film Camp je obrazovni program 13. Omladinskog Film Festivala Sarajevo, sastavljen od predavanja i radionica, koji će se održavati tokom aprila i maja u online formatu te tokom trajanja Festivala od 21. do 24. jula 2021. godine.

Osim svih zainteresovanih koji se prijave za OFF Film Camp putem zvaničnog prijavnog obrasca, direktno učešće u OFF Film Campu ostvaraju svi takmičari iz programa kratkog igranog filma - glavni program - Wolf Competition.



Konkurs za prijave na OFF Film Camp je otvoren od 10. marta do 1. aprila 2021. a mogu se prijaviti svi zainteresovani mladi filmski autori i ljubitelji filmske industrije, koji su spremni steći nova znanja u dobi između 18 i 28 godina.



Program, agenda i detalji online radionica, a nakon toga i plan petodnevnog druženja u Sarajevu, svi učesnici će dobit na email nakon objave zvanične selekcije. Prve aktivnosti počinju 25. aprila.

Predavači i mentori u okviru OFF Film Camp-a bit će poznati domaći i regionalni reditelji, filmski producenti, direktori fotografije i scenaristi, a specijalni predavač i gost iznenađenja će biti svjetski poznata glumica, što će organizatori otkriti pred početak 13. OFF-a.



13. Omladinski Film Festival Sarajevo će biti održan od 21. do 24. jula 2021. godine, u skladu s mjerama zbog epidemiološke situacije.

Iz direkcije Festivala je saopćeno kako Festival planira kombinovane fizičke i online aktivnosti, kao i u 2020. godini, ali se nadaju da će u okviru otvorenog kina i Drive in kina moći ugostiti što veći broj posjetilaca.