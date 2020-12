Otvorena izložba 'Ovdje i sada' posvećena glumcima Akademije scenskih umjetnosti

Izložba nazvana "Ovdje i sada" čiji su autori fotografkinja Zlata Hodžić i grafički dizajner Ismar Žalica koji su predstavili 31 glumca i glumicu Akademije scenskih umjetnosti, otvorena je sinoć u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Izložba je rezultat saradnje autora sa studentima i glumcima sarajevske Akademije scenskih umjetnosti gdje je Hodžić uradila fotografije, a Žalica plakate za njihove predstave.

- Ovo je i njihova priča i potvrda da dolaze novi ljudi te da pozorišna scena sigurno nije mrtva kao što neki govore. Ovu izvanrednu priliku omogućile su nam kustosice Ifeta Lihić i Amina Hujdur uz veliku pomoć Muzeja - kazao je Žalica na otvorenju.

Hodžić je istaknula da su joj upravo glumci sarajevske Akademije scenskih umjetnosti bili prvi modeli kada je zvanično odlučila da se bavi fotografijom.

- Tada nisam ni pomišljala da će to rezultirati izložbom, ali drago mi je da se ovo desilo, jer su to ljudi koji su me najviše podržavali i vjerovali u mene. Žalica i ja sarađujemo već godinama, ali ovo nam je prva zajednička izložba. Nadam se da ćemo naredne godine imati priliku da predstavimo još jedan zajednički projekt - dodala je Hodžić.

Cilj izložbe je propitati stanje umjetnosti i kulture kada je riječ o mladim glumcima i glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, ali i bosanskohercegovačke umjetničke scene općenito.

Ovo je ujedno i pilot projekt Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH u okviru modula "U potrazi za novom publikom", saopćeno je iz Muzeja.

Na izložbi su predstavljeni portreti i rad glumaca i glumica Lejle Pajić, Ide Keškić, Denija Mešića, Nedima Džinovića, Ive Šimić, Dine Bajrovića, Lazara Dragojevića, Martine Mandek, Nadine Mičić, Anje Drljević, Filipa Radovanovića, Ivone Baković, Fatime Kazazić-Obad, Tee Šimić, Kerima Čutune, Ene Husić, Almira Zoletića, Simonide Mandić, Matee Mavrak, Anete Grabovac, Amile Terzimehić, Matee Marušić, Aleša Kranjeca, Marka Braića, Ene Kurtalić, Zorana Dragićevića, Maje Mirele Jurić, Nadie Cvitanović, Edisa Bilića, Karle Matošić i Lidije Kordić.