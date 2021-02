Otvorena izložba plakata "COVID-19" autora Kemala Hromića

Izložba plakata “COVID-19“ autora Kemala Hromića je izložba kojom autor kroz svoj umjetnički rad želi da izrazi zahvalnost svima koji se bore za suzbijanje pandemije.

Izložba je otvorena danas u galeriji Collegium artisticum u sklopu XXXVII Internacionalnog festivala “Sarajevska zima“, a prije svečanog otvaranja.

U galeriji su izložena 43 plakata koja su izbor od ukupno 90 koji su nastali u periodu otkako je počela pandemija.

- Ideja je krenula od prvog dana kada sam čuo na televiziju šta se desilo u Wuhanu i tada sam napravio prvi plakat Wuhana. Nakon pauze od mjesec dana, kada sam čuo da se to desilo kod nas, inspirisalo me da dalje radim na tu temu. Cilj mi je bio da na neki način obuhvatim cijeli svijet jer je to globalna pandemija. Neke plakate sam obilježio sa gradovima, a neke i sa državama. Većinom dosta ovih plakata ima simbola gdje sam boravio – kazao je autor Kemal Hromić.

Dodao je da je ovim plakatima želio obilježiti i slikaraski ono što se dešava u svijet, jer ne može se korona samo dočarati sa znakom korone i tekstom.

Direktor Festivala Sarajevska zimo Ibrahim Spahić je kazao da ova izložba važna zbog toga što pokazuje da nam ni simboli gradova ništa drugo ne govore nego da odamo počast ljekarima, epidemiolozima, medicinskom osoblju i svakom ko je na bilo koji način doprinjeo da se pravaziđe ili olakša taj put od pacijenta do ljekara.

Bivši direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, infektolog Bakir Nakaš je kazao da ga virus korone podsjeća na bombu sa svojim šiljcima koja čeka u zasjedi da neko na nju nagazi.

- Tako doživljavam poruku ovog virusa na svakom ovom posteru kao jedan izazov koji nam je u zasjedi, koji nam se jedonstavno primakao i samo čeka da kontinurano nastavi infekciju - kazao je Nakaš.

Kemal Hromić je rođen 1942. godine u Sarajevu, član je Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH) i Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Tokom četrdesetpetogodišnjeg umjetničkog rada izlagao je na pedesetak samostalnih i više od stotinu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, te učestvovao na mnogim simpozijima i kongresima grafičkog i industrijskog dizajna u zemlji i inostranstvu.

Izložbu plakata “COVID-19“ autora Kemala Hromića moguće je pogledati do 16. februara.