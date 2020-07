Počele registracije za Trku/šetnju za ozdravljenje 'Race for the Cure'

Trka/šetnja za ozdravljenje "Race for the Cure", u skladu sa epidemiološkom situacijom u svijetu i Bosni i Hercegovini, ove godine pokrenula je globalnu digitalnu platformu na 20 svjetskih jezika na kojoj se ljudi širom Evrope i svijeta povezuju kroz online registraciju za šetnju ili trku u svom gradu, naselju, lokalnoj zajednici.

Učešćem u digitalnoj "Race for the Cure" koja će biti održana 25., 26. i 27. septembra građani pomažu osobama oboljelim od karcinoma dojke kroz prikupljanje potrebnih sredstava i podizanje svijesti javnosti o ovom oboljenju.

-Kroz donacije ili uplatu simbolične registracije od 10 KM na platformi www.raceforthecure.eu postajete dijelom digitalne zajednice, podižete svijest o karcinomu dojke i doprinosite da se i u ovim teškim vremenima održi tradicionalni događaj Race for the Cure u BiH te nastave brojne aktivnosti prevencije bolesti i podrške oboljelim ženama - saopćili su organizatori.

Globalni cilj je uključiti više od 500.000 učesnika/ca u najveći evropski sportski događaj koji će ove godine biti održan u 30 država.

Organizatori se nadaju da će jedna od zemalja sa najviše registriranih učesnika i ove godine biti BiH te navode da zbog epidemiološke situacije ove godine neće biti organiziran veliki događaj kao prošle godine u Sarajevu gdje se okupilo 9.000 građana.

-Zato vas pozivamo da se registrujete, budete podrška ženama koje boluju od karcinoma dojke i zadnji vikend u septembru u skladu sa svojim mogućnostima i epidemiološkim mjerama simbolično trčite ili šetate u svom naselju, šetalištu, parku - poručili su organizatori.

Trka/šetnja za ozdravljenje "Race for the Cure" je, kako navode organizatori, najveći sportski događaj za promociju važnosti ženskog zdravlja. U Evropi, zahvaljujući "Race for the Cure" organizacije koje pružaju podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke prikupljaju sredstva i podižu svijest o ovom oboljenju.

Prikupljena sredstva su od izuzetnog značaja, s obzirom da svake godine u Evropi bude dijagnosticirano 500.000 novih slučajeva oboljenja od karcinoma dojke, a 130.000 osoba nažalost izgubi život.