Zbog minerskih radova obustava saobraćaja na putu Stolac-Neum

Za danas su, u vremenu od 12 do 14 sati, najavljeni minerski radovi na putnom pravcu Stolac-Neum (dionica Broćanac-Prapratnica), zbog čega će doći do potpune obustave saobraćaja - saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na putnom pravcu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan (osim nedjelje) obustavlja se saobraćaj u vremenu od 08 do 14 sati. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima: Ormanica (Srebrenik-Orašje), Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup, kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na dionicama: Srebrenik-Šićki Brod (preko rijeke Tinje i u mjestu Drenik), Olovo-Semizovac (dva mosta preko rijeke Ljubine), na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna. Na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Tuzla-Orašje zbog radova u tunelu Ormanica saobraćaj je obustavljen. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjeravaju se novoizgrađenom saobraćajnicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Šićki Brod-Srebrenik, zbog sanacionih radova u blizini petlje Šićki Brod saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Također, radovi se izvode i u naseljima Drenik i Brgule, gdje se saobraća jednom trakom.

Pelagićevo-Srebrenik, zbog sanacionih radova kod mjesta Špionica saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-4

Jelah-Doboj, zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Radušice, saobraća se privremenom obilaznicom.

Prijedor-Kozarac (lokalitet Kalate) zbog sanacije klizišta saobraća se usporeno, obilaznicom koja se nalazi uz magistralni put.

M-5

Jajce, most na ulazu u grad, u toku su sanacioni radovi, postavljeni semafori (naizmjenično propuštanje vozila).

Donji Vakuf-Turbe (Komar), zbog radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Jajce-Donji Vakuf, (tunel Vinac), zbog sanacionih radova u tunelu , saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Kiseljak-Busovača, na dvije dionice (Busovača-Draga i Jehovac-Brestovsko) u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraća naizmjenično-jednom trakom.

Gromiljak-Blažuj (Han Ploča-Kobiljača), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz povremene kraće obustave.

Ključ-Mrkonjić Grad, zbog sanacionih radova u mjestu Velečevo saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-6

Ljubinje-Trebinje, zbog sanacionih radova u mjestu Tulje, saobraća se obustavlja svaki dan (osim nedjelje) od 08 do 14 sati.

Grude-Ljubuški (ulaz u Ljubuški), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-14.1

Pelagićevo-Gradačac (Turić), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08:15 do 15:05 sati radnim danima, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-15

Livno (raskršće Gorica), zbog radova na rekonstrukciji raskršća saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Livno-Kamensko, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom (postavljeni semafori).

M-16.2

Prozor- Jablanica na dvije lokacije radovi (Lug-zbog radova na sanaciji slijeganja trupa ceste i potpornog zida saobraća se jednom trakom naizmjenično. Zbog radova u tunelu Jesen vozila se usmjeravju na obilaznicu oko tunela-uz svjetlosnu regulaciju).

M-17

Doboj-Šešlije (Johovac-Šešlije), na mjestu izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Jošanica-Stup, zbog radova na sanaciji mosta u naselju Reljevo, saobraćaj je obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Zenica-Nemila, u toku su radovi u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Petlja Blatuša kod Zenice, zbog radova na sanaciji mosta na petlji Blatuša za saobraćaj je zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša prema Sarajevu. Saobraćaj je preusmjeren na privremene kružne tokove.

M-17.5

Grude-Posušje (na 2 km od Gruda prema Posušju) zbog sanacionih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

M-18

Semizovac, zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Ljubine vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Olovo-Semizovac (most preko rijeke Ljubine) sanacioni radovi, u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Kladanj centar, zbog sanacionih radova na mostu saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Sarajevo-Vogošća (skretanje za Blagovac), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

REGIONALNI PUTEVI

R-412 Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce),zbog sanacionih radova saobraćaj je od 08 do 16 sati (osim nedjeljom) potpuno obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

R-413 Turbe-Skender Vakuf, zbog radova na sanaciji odrona saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave.

R-425 rotor Tromeđa-rotor Trebižat, zbog sanacionih radova putnička vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, dok teretna vozila i autobusi ne mogu proći.

R-445 Moštre-Visoko (u mjestu Moštre) zbog radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-469 Živinice-Međaš, zbog radova na asfaltiranju, saobraćaj je od kružnog toka kod crkve do kružnog toka kod skretanja za Međunarodni aerodrom Tuzla, obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

KANTON SARAJEVO

-Zbog izvođenja radova na izgradnji TK mreže, obustavljen je saobraćaj od 8 do 16 sati u ulici Bulbulina.

- Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj u ulici Petrakijina.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta obustavlja se saobraćaj u ulici Butmirska cesta. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Butmirska cesta-Aerodromska-Plavi put-Butmirska cesta i obratno.

- Zbog izvođenja radova od 07:30 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na dijelu ulice Stupska (od spoja sa ulicom Latička u dužini od 130 metara prema ulici Džemala Bijedića). Alternativni pravci su:Stupska-Latička-XII transferzala i saobraćajnice unutar naselja.

- Zbog radova na sanaciji saobraćajnice od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Patriotske lige (na dijelu od ulice Nahorevska do spoja sa ulicom Betanija). Za vrijeme obustave alternativni pravac je: Patriotske lige-Betanija-Alipašina-Patriotske lige-Nahorevska i obratno.

- Zbog sanacionih radova, obustavlja se saobraćaj od 08 do 17 sati u ulici Brezanska (od spoja sa ulicom Safeta Zajke do raskrsnice sa ulicom Safeta Ahmetspahića). Alternativni pravac za vrijeme obustave je Brezanska-Brezanska čikma-Viteška-Safeta Zajke i obratno.

- Zbog radova na izgradnji vodovodne mreže u vremenu od 08:30 do 16:00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Hamida Beširevića (od raskrsnice sa ulicom Fadila Jahića Španca do raskrsnice sa ulicom Breka) i u ulici Gornja Breka (od raskrsnice sa ulicom Breka do raskrsnice sa ulicom Panjina Kula.

- Zbog izvođenja sanacionih radova etapno se obustavlja saobraćaj u ulici XII Hercegovačke brigade (Hadžići). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Garovci-XII Hercegovačke brigade i obratno.

- Etapne obustave u ulici Franca Lehara od 08 do 16 sati. Za vrijeme obustave povremeno se propuštaju vozila pravnih i fizičkih lica, a moguće je koristiti i lokalne saobraćajnice.

- Zbog sanacionih radova etapne obustave saobraćaja od 07 do 17 sati u ulici Amira Krupalije (od raskrsnice sa ulicom Safeta Isovića u dužini od cca 300 metara).

- Zbog utovara i istovara građevinskog materijala od 08 do 20 sati u ulici Radenka Abazovića saobraćaj se obustavlja u trajanju od 60 minuta (nakon čega se vozila propuštaju 60 minuta).

- Zbog radova na izgradnji gasne mreže dolazi do etapnih obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta koji spaja naselje Binježevo i Miševiće.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Briješćanska, Emila Zole, Senada Poturka Senčija, Halilovići, Goruša, Zaima Šarca, Hadžibešireva, Bardakčije, Gornji Velešići, Petrakijina, Bare kod Stupa, Ivana Cankara, Srđana Aleksića, Branilaca Šipa, Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale), Fra Matije Divkovića, Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajalište „Otoka“, smjer Baščaršija-Ilidža), Čobanija i Hamdije Kreševljakovića, saopćeno je iz BIHAMK-a.